Carlos Tarife, teniente de alcalde de Santa Cruz, sin pelos en la lengua sobre el carril bici: “¿Sabes cuál es el principal problema de Santa Cruz?

El teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, aseguró en el podcast La Oficina que “no es ni medio normal que por la calle El Pilar pasen todos los días 6.000 vehículos. No hay centro de ninguna capital de España que lo soporte“.
Todo ello después de que el entrevistador le dijera que “con el carril bici de Santa Cruz se la mandaron”.
Tarife sostiene que desde el área municipal que dirige se está tratando de “cambiar un modelo” que “claro que cuesta entender”.
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no admitió la solicitud de aclaración presentada por el Ayuntamiento de Santa Cruz.
En ella se buscaba claridad sobre cómo ejecutar el auto judicial de finales del pasado junio en el que se le ordenaba que debía parar las obras del carril bici, en ejecución provisional de la sentencia dictada el pasado 12 de marzo, que anuló la ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial del municipio, en la que se incluye la citada red ciclable, y a instancias de la asociación de vecinos Urban Centro El Perenquén.
El problema medioambiental de Santa Cruz
“¿Sabes cuál es el problema medioambiental en Santa Cruz, al margen de los vertidos?”, preguntaba al aire Carlos Tarife, respondiendo él mismo su pregunta: “El ruido es el principal problema de esta ciudad. Los vecinos de la calle El Pilar se quejan del ruido y del tráfico”, aseveró.
