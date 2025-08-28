Cruceros Australis celebra 35 años llevando los sabores más australes del planeta a Madrid

La compañía Cruceros Australis, especializada en rutas de expedición por la Patagonia y Tierra del Fuego, celebra su 35 aniversario con un evento muy especial: una degustación gastronómica en Madrid que trasladará a los asistentes los sabores únicos de los mares australes.
El encuentro contará con la presencia del chef peruano Emilio Peschiera, asesor culinario de Australis desde hace más de una década.
El menú diseñado para la ocasión pone en valor productos emblemáticos de la región patagónica chilena y argentina, como la centolla austral, los ostiones de glaciar, el mero magallánico, el cordero patagónico y el salmón ahumado con maderas nativas, entre otros. Todos ellos forman parte de la cuidada propuesta gastronómica que los pasajeros disfrutan a bordo de los barcos Ventus Australis y Stella Australis, únicos autorizados para navegar por rutas inaccesibles por tierra o aire.
“Queremos que los asistentes vivan en Madrid la misma experiencia que ofrecemos a bordo: un viaje por la naturaleza más virgen acompañado de una cocina basada en productos de proximidad y un maridaje con grandes vinos chilenos”, destacó Frederic Guillemard, gerente de Australis para Europa y Asia.
La propuesta incluye armonías singulares: un sauvignon blanc cristalino para realzar los ostiones, un pinot noir para acompañar el chupe de centolla, y un Carménère —la histórica cepa europea que sobrevivió en Chile— para potenciar el sabor del cordero magallánico. Como broche dulce, se ofrecerá un postre a base de ruibarbo patagónico, planta de sabor agridulce prácticamente desconocida en España.
Con esta iniciativa, Australis reafirma su apuesta por un ecoturismo gastronómico, donde la exploración de paisajes únicos del Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle y el Cabo de Hornos se complementa con una experiencia culinaria de primer nivel.
Los cruceros de la compañía tienen una duración de 5 días y 4 noches, partiendo desde Punta Arenas (Chile) o Ushuaia (Argentina), y permiten vivir descensos en zodiac, caminatas por bosques nativos, avistamientos de fauna y navegación entre glaciares, todo acompañado de la riqueza gastronómica austral.