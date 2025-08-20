Cupra presentará muy pronto su nuevo ‘coche canario’

La marca automovilística Cupra presentará su nuevo modelo ‘Cupra Tindaya showcar‘ en el salón IAA Mobility 2025 de Múnich (Alemania) en septiembre, según ha informado este miércoles en un comunicado.
En concreto, la marca hará el estreno mundial del modelo en el Open Space del salón el próximo 8 de septiembre, durante una conferencia de prensa.
El coche recibe su nombre de una montaña volcánica de la isla de Fuerteventura, en Canarias, y quiere reflejar “la visión y el futuro lenguaje de diseño de la marca”.
Cupra, marca de Seat
Cupra nació en 2018 como la división independiente de Seat, con el objetivo de ofrecer vehículos que combinan diseño deportivo, altas prestaciones e innovación tecnológica. Aunque sus orígenes se remontan a los modelos más potentes de la marca española, hoy Cupra se ha consolidado como una firma con identidad propia dentro del Grupo Volkswagen.
Su primer lanzamiento, el Cupra Ateca, marcó el inicio de una nueva etapa, a la que se sumaron posteriormente modelos como el Cupra Formentor, el primer vehículo desarrollado íntegramente bajo el sello Cupra, y el Cupra Born, su apuesta 100% eléctrica.
El crecimiento de la marca ha sido notable: Cupra se ha posicionado en poco tiempo como un referente en el mercado europeo gracias a su enfoque en la electrificación, la conectividad y un diseño vanguardista. Además, la compañía impulsa su imagen con una fuerte presencia en competiciones deportivas y colaboraciones con el mundo del motor y la cultura urbana.