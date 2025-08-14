Declaran en España una alerta alimentaria tras detectar Listeria en dos tipos de queso: “Si los has consumido y tienes síntomas, debes ir al médico”

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria tras recibir una notificación de las autoridades de Alemania a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea.
El aviso se debe a la detección de Listeria monocytogenes en dos tipos de queso procedentes de Francia: Camembert du caractère Vieux Porche (fecha de caducidad 27 de agosto de 2025, peso 250 gramos) y Brie Royal Faucon (fecha de caducidad 1 de septiembre de 2025, presentación de 1 kilo x 2 unidades).
La alerta está vinculada a un brote de listeriosis registrado en Francia, país de origen de ambos productos, donde las autoridades sanitarias mantienen la investigación abierta.
AESAN recomienda a quienes tengan estos quesos en su domicilio que no los consuman.
Según la información disponible, los lotes afectados han sido distribuidos inicialmente en Madrid, País Vasco e Islas Baleares, aunque no se descarta que hayan llegado a otras comunidades autónomas.
La advertencia ha sido remitida a las autoridades regionales a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), con el objetivo de verificar su retirada de los puntos de venta e identificar posibles casos relacionados.
Las personas que hayan consumido estos productos y presenten síntomas compatibles con listeriosis —como fiebre, vómitos o diarrea— deben acudir a un centro sanitario para su valoración.
En el caso de mujeres embarazadas, AESAN recuerda sus recomendaciones específicas sobre higiene alimentaria y la lista de alimentos que conviene evitar durante la gestación para reducir riesgos, así como la importancia de extremar la prevención contra la contaminación cruzada en la cocina.