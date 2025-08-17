El Cotarro de DIARIO DE AVISOS se lee a 36.000 pies

No es un farol, ni es una coña marinera. Es tan cierto como que se puede comprobar en las fotos que nos ha enviado nuestro gran amigo tinerfeño (de Las Canteras, para más señas) José Guillermo Hernández Pérez, comandante de la flota de Air Europa que suele unir Madrid con distintas capitales del continente americano. Cuando el vuelo estaba tranquilo y el avión, un Boeing 787 Dreamliner, estaba en posición de vuelo automático hacia Panamá, el comandante Guillermo Hernández (como le conocen todos los compañeros y amigos de la aviación) pudo hacer un pequeño “kit-kat” y leer en una tablet El Cotarro de la pasada semana, a la nada despreciable altitud de 36.000 pies (lo que vienen a ser 10.976 metros) en rumbo 248º sobre el Atlántico y dentro del Centro de Control Oceánico de Santa María (LPPO) pasando por encima de las Bahamas a una velocidad de 950 Km./hora (500 nudos). Creo que será un nuevo récord para El Cotarro y el DIARIO DE AVISOS en su versión digital, saberse leídos en tiempo real allá arriba en las alturas. Gracias al comandante Guillermo, todo un “Tiaco” que, por cierto, el 24 de junio, en un vuelo de Córdoba (Argentina) a Madrid, cumplió la friolera de 20.000 horas de vuelo como comandante (capi) y en activo. Enhorabuena, Tiaco, y p’alante siempre volando con salud
Brunelli’s dará a Santa Cruz un edificio de cristal
La noticia de que el restaurante Brunelli’s Steakhouse desea montar un segundo restaurante en Santa Cruz de Tenerife está siendo la noticia más “sabrosa” de este agosto. La compañía Loro Parque, que preside Wolfgang Kiessling, ha decidido apostar gastronómicamente por la capital tinerfeña. Me he enterado de que muy posiblemente este próximo 17 de septiembre (fecha en la que Wolfgang cumplirá 88 años y el Brunelli’s del Puerto de la Cruz cumplirá 10) la Familia Kiessling podría presentar su nuevo proyecto para lo que será su restaurante chicharrero. Fuentes dignas de todo crédito me comentan que el proyecto es impresionante y que el Brunelli’s Steakhouse santacrucero estará instalado en un singular edificio de vanguardia, en la avenida de Anaga y frente a la terminal de cruceros, teniendo al cristal como impresionante elemento protagonista de sus fachadas. Si todos los trámites se gestionan positivamente con la celeridad debida, y conociendo a Wolfgang Kiessling y su amor por determinadas fechas, no me extrañaría que el 17 de septiembre de 2026 el Brunelli’s Steakhouse de Santa Cruz de Tenerife abra ya sus puertas, como regalo a Wolfgang por su 89 cumpleaños, convirtiéndose en una feliz realidad gastronómica en la tinerfeña cocapital de Canarias, tanto para residentes como para extranjeros.
Piropo para la empresa Elecnor por su detalle social
En estos últimos tiempos, parece que lo más común es quejarse casi de todo y protestar a la primera de cambio. Este domingo, sin embargo, quiero desde El Cotarro felicitar al Grupo Elecnor, compañía que preside Jaime Real de Asúa, por su compromiso con la seguridad y las condiciones de calidad en el trabajo de sus profesionales. Hace unos días, en La Laguna y en condiciones de calor casi extremo, trabajadores de Elecnor, empresa cuyo delegado para Canarias es Oliver Martín Vilardaga, tuvieron que desarrollar unos trabajos a plena luz día, bajo un sol de justicia y con la calufa a tope. Pero la empresa tuvo el detallazo de disponer una carpa que cubría toda la zona de trabajo de sus profesionales, delante de una antigua singular casona canaria en plena plaza de La Concepción, donde, por cierto, dicen que va a estar un restaurante de la franquicia Burger King. Un sector de la ciudadanía lagunera está medio “mosca” con ese hecho de que una multinacional de la hamburguesa ocupe una casona canaria, pero lo cierto es que, dos casas más arriba, otra casona canaria ya está ocupada por un establecimiento de la franquicia Starbucks, otra multinacional en la restauración cafetera. En cualquier caso, me quedo con el gesto del Grupo Elecnor con sus operarios. Aunque sea cumplir con la legalidad, no deja de ser un detalle social que otros se pasan por el arco del triunfo.
Ecos de Sociedad: ha nacido Candela Martín Armas
A las 4:55 horas de la madrugada del pasado día 8 de agosto de 2025, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias – ESPAÑA) la señora de Martín Martín, de soltera doña Tayri Armas Franquis, dio a luz una preciosa niña, que próximamente, en el bautizo, recibirá en las aguas bautismales el nombre de Candela. El feliz alumbramiento tuvo lugar en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria y la neófita, en el momento del alumbramiento, pesó 3,07 kilogramos y midió 48 centímetros. El parto discurrió con total normalidad y, tanto la madre, doña Tayri Armas Franquis de Martín, como la neófita, Candela Martín Armas, se encuentran ya en su domicilio, en perfecto estado de salud. Al mismo tiempo, deseamos que el también primerizo padre, don Eduardo Martín, no se ponga muy zorrocloco. Desde El Cotarro vaya nuestra más sincera enhorabuena a los felices padres, don Eduardo Martín y doña Tayri Armas de Martín, así como a los abuelos maternos, nuestros amigos, el empresario tinerfeño don Antonio “Toño” Armas Febles (propietario de la distribuidora y vinoteca “El Gusto por El Vino”) y su esposa, doña Flori Franquis de Armas; así como a sus abuelos paternos, don Braulio Martín y su esposa, doña Sonsoles Martín de Martín. Que el Santísimo Cristo de La Laguna bendiga a la neófita y a toda su gran familia, y que le dé a la recién llegada Candela una larga vida con salud. Amén.
Natalicios de Domingo de Laguna en Canarias Gráfica
Antes de que alguien se equivoque y se vaya por los cerros del machismo o del feminismo mal entendidos, sepan que la redacción del natalicio anterior está hecha, ni más ni menos, que en base a los antiguos “Ecos de Sociedad” que leía casi todo el mundo y que el periodista Domingo García González (que se hacía llamar y era más conocido como “Domingo de Laguna”) redactaba y publicada en su desaparecida revista Canarias Gráfica, al estilo de los que, a su vez, se leían en la revista ¡Hola! En dicha redacción, el “de Martín” o el “de Armas” solo significa “esposa de Martín” o bien “esposa de Armas” y absolutamente nada más. Hoy en día tal redacción sería impensable, pero, con esta reseña, la pequeña Candela Martín y su familia tendrán su natalicio para el recuerdo de una época y un estilo ya pasados.
www.canariasenpositivo.com/elcotarro