El Festival Naturajazz 2025 abre la convocatoria de su certamen de fotografía

Museos de Tenerife abre hoy martes la convocatoria del concurso para la selección de los proyectos fotográficos del XII Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza, Naturajazz 2025, que se celebrará en noviembre en el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA). Las obras elegidas se proyectarán mientras en el museo sonará jazz en vivo, tanto internacional como de bandas y artistas locales.
Los profesionales y aficionados a la fotografía de la naturaleza interesados en participar podrán enviar sus solicitudes hasta el 28 de septiembre, a las 22.00 horas (GMT), al sitio web www.naturajazz.org, donde tienen a su disposición las bases al completo del certamen.
La temática se centra en la fotografía de la vida salvaje en todas sus formas, excluyéndose aquellas imágenes de animales en cautiverio, mascotas o ganado. Tampoco se podrán incluir fotografías de entornos creados o transformados por el ser humano. Solo se admitirá la figura humana en los proyectos de fotografía subacuática como elemento de referencia.
UNA NUEVA MIRADA AL PAISAJE INSULAR
Naturajazz 2025 incorpora por primera vez la categoría de fotografía aérea, exclusiva para capturas realizadas sobre el territorio insular. Se aceptan imágenes tomadas mediante drones, aviones, helicópteros, globos u otros dispositivos que permitan perspectivas aéreas inéditas. Esta nueva categoría ofrece una mirada innovadora y espectacular de los paisajes y la naturaleza insular. Además, el proyecto ganador deberá aportar la georreferenciación de sus imágenes, contribuyendo así a las actividades científicas y divulgativas del Organismo Autónomo de Museos y Centros.
Naturajazz seleccionará 12 proyectos fotográficos distribuidos en dos grandes bloques: seis procedentes de Canarias, que incluirán cuatro terrestres, uno subacuático y uno de fotografía aérea, y seis del resto del mundo, conformados por cinco terrestres y uno subacuático. El proyecto ganador recibirá un premio de 4.000 euros. Los 11 proyectos finalistas restantes están dotados con una cuantía de 800 euros cada uno.