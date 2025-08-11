ola de calor

El Gobierno de Canarias actualiza la alerta por calor extremo: “Las noches seguirán siendo tropicales”

"Los valores más altos se esperan en el interior, las medianías y zonas altas", precisa la Dirección General de Emergencias
El Gobierno de Canarias actualiza la alerta por calor extremo
El Gobierno de Canarias actualiza la alerta por calor extremo. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Dirección General de Emergencias ha actualizado este lunes las medidas preventivas adoptadas ante el episodio de altas temperaturas que sufre Canarias desde la semana pasada. De este modo, el Archipiélago pasa de alerta máxima a alerta. Por ello, y en base a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Ejecutivo regional incluye a todas las Islas.

En el capítulo de observaciones, el Gobierno canario precisa que aunque las temperaturas han empezado a bajar y se prevea un descenso progresivo en los próximos días, es probable que los termómetros alcancen e incluso superen los 38 grados centígrados.

  1. El horno de Canarias: un municipio llega a los 36,8 grados
  2. Un fenómeno "poco común" se 'traga' Santa Cruz de TenerifeUn fenómeno “poco común” se ‘traga’ Santa Cruz de Tenerife
  3. Tras el calor, llega la lluvia a Canarias: la previsión de la Aemet para mañanaLa Aemet lo confirma: cuándo terminará la ola extrema de calor en Canarias

Los valores más altos se esperan en el interior, las medianías y zonas altas, donde las mínimas serán elevadas y se mantendrán las noches tropicales“, precisa la Dirección General de Emergencias; es decir, con temperaturas mínimas de 20 grados centígrados.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas