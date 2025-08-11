El Gobierno de Canarias actualiza la alerta por calor extremo: “Las noches seguirán siendo tropicales”

La Dirección General de Emergencias ha actualizado este lunes las medidas preventivas adoptadas ante el episodio de altas temperaturas que sufre Canarias desde la semana pasada. De este modo, el Archipiélago pasa de alerta máxima a alerta. Por ello, y en base a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Ejecutivo regional incluye a todas las Islas.
En el capítulo de observaciones, el Gobierno canario precisa que aunque las temperaturas han empezado a bajar y se prevea un descenso progresivo en los próximos días, es probable que los termómetros alcancen e incluso superen los 38 grados centígrados.
“Los valores más altos se esperan en el interior, las medianías y zonas altas, donde las mínimas serán elevadas y se mantendrán las noches tropicales“, precisa la Dirección General de Emergencias; es decir, con temperaturas mínimas de 20 grados centígrados.