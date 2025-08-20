El Gobierno de Canarias finaliza dos prealertas, pero otras tres siguen activas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finalizadas este miércoles, 20 de agosto, a partir de las 12:00 horas, las situaciones de prealerta por calima y viento que se mantenían activas en el Archipiélago.
En ambos casos, la decisión se ha adoptado tras valorar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales, así como en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La prealerta por calima, que afectaba a todo el Archipiélago, quedó sin efecto al desaparecer las condiciones meteorológicas que habían motivado su activación.
Del mismo modo, también se dio por concluida la prealerta por viento, que incidía de forma localizada en diferentes zonas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
El Ejecutivo autonómico explicó que la finalización de estas medidas se produce al haberse dado por terminadas las condiciones adversas que justificaron su declaración.
Prealertas y alertas en Canarias
Pese a la finalización de algunos avisos, siguen activas diferentes medidas de prevención en el Archipiélago.
Por un lado, permanece vigente la prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria, especialmente en las costas oeste, noroeste y sureste, así como en altamar entre islas. Se prevén rachas de viento del nordeste de hasta 61 km/h, marejada a fuerte marejada y oleaje combinado que podría alcanzar los 3 metros.
También se mantiene la prealerta por altas temperaturas en toda Canarias. El episodio de calor persiste en el interior, medianías y zonas altas, con especial incidencia en las vertientes oeste y sur de las islas de mayor relieve. Las temperaturas podrían superar los 34 grados.
Además, la Dirección General de Emergencias ha elevado a alerta el riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y La Palma, en cotas a partir de 400-600 metros de altitud según la orientación. La persistencia del aire seco, la calima y las altas temperaturas incrementan la probabilidad de incendios, motivo por el cual se ha activado el máximo nivel de prevención en estas áreas forestales.
El Gobierno de Canarias insiste en la necesidad de extremar las precauciones, evitar conductas de riesgo y atender en todo momento a las indicaciones de las autoridades.