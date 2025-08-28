El vídeo viral de un chófer de Titsa: “Por esto llega tarde la guagua”

El usuario de TikTok @jonikegti, chófer de Titsa, ha publicado un vídeo que se ha hecho viral en Canarias por su tono de humor y exageración al explicar uno de los motivos por los que una guagua puede llegar tarde.
El vídeo acumula miles de reproducciones y reacciones, con muchos internautas que se identifican con la situación y otros que destacan que ese “no es el verdadero motivo de los retrasos” en las carreteras de Tenerife.
@jonikegti Exagerando jajajaja #tenerife🇮🇨 #canarias🇮🇨 #fyp #parati #risas ♬ sonido original – Jonike Gti
En las imágenes, grabadas desde el interior de la guagua, se observa cómo permanece detenido mientras un rebaño de cabras atraviesa tranquilamente la carretera. Con un estilo desenfadado, el conductor convierte la escena en humor, al decir “por esto llega tarde la guagua de Titsa”, arrancando algunas carcajadas entre los usuarios de la red social.