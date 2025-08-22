Élite Taxi Tenerife tacha de “ilegal” la modificación de la ruta para la manifestación: “Nos toman por tontos”

La asociación Élite Taxi Tenerife, que ostenta la representación mayoritaria del sector en la Mesa del Taxi de Santa Cruz, órgano dependiente del Ayuntamiento capitalino, ha llevado a la Subdelegación del Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El presidente de la patronal, Miguel Ojeda, anunció ayer a DIARIO DE AVISOS que “nuestros abogados han presentado un recurso contra la Subdelegación por cambiar el recorrido propuesto por Élite para llevar a cabo la manifestación del sector, prevista mañana, día 23, en San Andrés, y en contra de la nefasta gestión municipal y en defensa de los derechos del colectivo”.
El permiso para la marcha de protesta de los taxistas, que fue solicitado por Élite para 150 taxis (de los 675 que operan en la ciudad) y en un recorrido que abarcaba desde la glorieta de entrada al barrio pesquero hasta la de acceso a la playa de Las Teresitas, de 10.00 a 12.00 horas, ha sido denegada por la Subdelegación en cuanto a la ruta inicialmente prevista por los convocantes, amparándose en cuestiones de seguridad por el colapso viario que produciría entre núcleos poblacionales de Anaga durante un fin de semana de verano y al que se suma una alerta por altas temperaturas.
No obstante, Ojeda indicó que aunque la Subdelegación “ha autorizado la manifestación, en cambio, nos ha cambiado el recorrido, lo que es una ilegalidad porque no tiene competencias para derivarnos a otro lugar. Nos limita ahora desde la rotonda Juan Sebastián Elcano, junto al Palmetum, a la de la parte baja de la avenida 3 de Mayo, ida y vuelta, pero no lo vamos a aceptar”.
El presidente del colectivo apuntó que “nos toman por tontos, porque nos triplican el recorrido y mantienen el mismo número de coches, pero en cambio no nos autorizan la ruta y, por ello, hemos presentado el contencioso, al que nos tendrá que contestar el juez antes del sábado, que es el día previsto para esta manifestación que, en principio, se mantiene”.
Ojeda detalló que “el Ayuntamiento y, en concreto la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, que no ha hecho nada por el taxi en todo este tiempo, son los que nos llevan a tomar esta drástica medida, en la que vamos a protestar por las mismas razones de siempre, es decir, el rescate de licencias; la falta de soluciones para las paradas del Hospital Nuestra Señora de Candelaria, de la plaza de España o de la plaza del Príncipe, donde hay ahora tres hoteles; el caos del carril bici; y el de los patinetes de alquiler, que también restan clientes y paradas”.
Asimismo, añadió, que “otra de las reivindicaciones de los taxistas se centra en la falta de ayudas al sector, el cual se está viendo perjudicado por la entrada de empresas privadas, como la guagua turística o los tuc tuc que han llegado a Santa Cruz, de los que nadie ha dicho ni hecho nada para frenar una competencia desleal para el taxi, pese a que hemos solicitado que se retiren. Ningún político defiende al taxi y vamos a pedir el currículum de aquellos que nos apoyan o daremos caña al que sea, inclusive a la socialista Patricia Hernández para que luego digan que todo esto es porque soy del PSOE”.
Pese a ello, Ojeda tiene en el punto de mira a la edil del área, Evelyn Alonso, para quien en sucesivas ocasiones ha pedido su dimisión al considerar que “no se pueden ni decir tres cosas, como máximo, que haya hecho por el taxi. Su mala gestión la hace ser la única responsable de la situación del taxi”.
También se refirió a la situación de la parada de la plaza de España, donde ayer operarios del Ayuntamiento procedieron a quitar dos plazas sin previo aviso. “A primera hora llegó un camión y pintó sobre las líneas, eliminando estacionamientos de taxis que, al parecer, impedían a la guagua turística hacer el giro correcto. Llamé al alcalde, José Manuel Bermúdez, y más tarde vinieron a pintar de nuevo las plazas. Hasta hace nada habían 26 taxis allí y ahora se han reducido a menos de la mitad por el carril bici y la guagua turística”, dijo. Un problema al que también se sumó la Gremial del Taxi y que logró finalmente restituir el caos en la parada.
Por su parte, José Manuel Bermúdez no ve razones que motiven estas quejas y menos que “el derecho a manifestarse ponga en riesgo la seguridad de las personas que van a la playa”.