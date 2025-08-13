“Es la primera vez que veo eso en 35 años”: sorpresa y advertencias por lo ocurrido en El Médano

Las redes sociales se han hecho eco de varios vídeos grabados en la playa de La Tejita, en El Médano, Tenerife, que muestran una fuerte corriente de agua generada tras la apertura de una acumulación retenida por una barrera de arena.
Según se explica en una de las publicaciones, “cuando una poza de agua se forma detrás de una barrera de arena, la apertura repentina hacia el mar crea un flujo estrecho y rápido. La energía del agua en movimiento erosiona rápidamente la arena, ensanchando el canal: un perfecto ejemplo de ruptura natural“.
El fenómeno ha sorprendido a algunos usuarios. “Voy todos los veranos a El Médano y nunca había visto eso”, comentan, mientras otros han aprovechado para advertir de la peligrosidad de esta zona de baño: “Esa playa tiene unas corrientes súper peligrosas y te arrastran de tal manera que te cuesta salir”, “Es muy peligroso, sobre todo para los niños”.
No han faltado quienes relatan experiencias personales: “Hace muchos años casi nos ahogamos ahí… estaba buenísimo el mar y de repente se puso malo y casi no salimos”.
En otro vídeo se bromea sobre la “inauguración del primer lago en Tenerife”. Entre las reacciones, un usuario asegura que lleva “viviendo en El Médano 35 años y es la primera vez que veo eso”. Otros señalan que se trata de un fenómeno habitual en determinadas épocas, en especial con las pleamares de agosto, hecho que “lleva pasando toda la vida”, contradiciendo así a otros testimonios.
