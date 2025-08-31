Estoy “jartito” de que nos tomen el pelo a las Canarias

Termina agosto y el 22 de septiembre el verano. A partir de ahí, con las conocidas “mareas largas” y las “calmas del mar”, muchas personas volverán a jugarse la vida en una patera camino de nuestra tierra desde África, intentando encontrar una vida mejor.
El papa Francisco afirmó que “los migrantes y refugiados no son peones en el tablero de ajedrez de la humanidad. Son niños, mujeres y hombres que abandonan o se ven obligados a abandonar sus hogares por diversas razones, que comparten un deseo legítimo de saber y tener, pero sobre todo de ser más”.
Estoy “jartito” de que, mientras tanto, políticos de todas las ideologías sigan enfrentándose sin darse cuenta de que juegan con esas personas y, de paso, nos toman el pelo a la ciudadanía de Canarias.
Cachetada sin manos de Fernando Clavijo en A3 TV
La confrontación permanente no es buena para nadie, y mucho menos para Canarias y su ciudadanía. Por ello, no me duelen prendas reconocer que el pasado viernes, en el programa Espejo Público de Antena 3 Televisión, el presidente canario Fernando Clavijo dio un ejemplo de serenidad y coherencia, lanzando una “cachetada sin manos” a los contertulios y, sobre todo, a los presidentes de las 16 comunidades autónomas restantes.
El “zasca” de Clavijo, con razonamientos sólidos y palabras educadas, fue tal que incluso Lorena García y el veterano periodista Casimiro García-Abadillo destacaron la claridad de su mensaje.
Rebote de Escolástico Gil por el agua de la prisión
A raíz del nuevo plante de los trabajadores de la prisión Tenerife II, exigiendo una solución a los cortes de agua, el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil Hernández, ya habla de “guerra del agua” y se ha cogido un tremendo rebote.
El regidor se pregunta por qué una prisión está en suelo agrícola sin servicios y denuncia el estado de abandono de Tenerife II. Además, advierte que los cortes dejan sin agua al barrio de Llano del Moro y acusa al Estado, al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife de dejar solo a su municipio.
Reunión anual de palmeros, fuencalenteros pregoneros
El municipio de Fuencaliente de La Palma, con su alcalde Gregorio Alonso Méndez, celebra la Fiesta de la Vendimia 2025. Este año, el pregón estuvo a cargo de Marisa Tejedor Salguero, exrectora de la ULL, y reunió a pregoneros de ediciones pasadas como Paulino Rivero (2012), Justo Pérez Cruz (2016), Belén Lorenzo (2018) y Pedro Pérez (2023).
Además, se celebró el 50 aniversario del grupo folclórico Echentive, fundado en 1975, que presentó un nuevo disco con repertorio de mazurcas, polkas, isas, pasodobles y bailes de tambor.
Margarita Robles no olvida La Palma (y se agradece)
La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó La Palma acompañada por el teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias. La visita dio continuidad a la realizada en junio durante la semana de las Fuerzas Armadas, junto a los Reyes Felipe VI y Letizia, cuando se reunieron con personas afectadas por la erupción del volcán Tajogaite.
La ministra desplegó un equipo de psicólogos militares de la Unidad de Apoyo a la Proyección (UAPRO) y del CCOSS, que han trabajado en municipios como El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane, con resultados muy satisfactorios para los afectados.