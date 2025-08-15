Fallece a los 66 años el poeta, escritor y abogado urbanista tinerfeño Fernando Senante

En la mañana de ayer jueves se conocía la triste noticia del fallecimiento de Fernando Senante (Santa Cruz de Tenerife, 1959), abogado urbanista, periodista y poeta, entre otros muchos desempeños, a los 66 años de edad. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, Fernando Senante Mascareño fue un urbanista que desarrolló una intensa actividad durante más de 40 años, dedicados al planeamiento urbanístico y territorial, y a su gestión y ejecución.
Entre otros cometidos, fue codirector del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife y, de marzo de 2011 a febrero de 2014 y de septiembre de 2015 a febrero de 2020, ejerció de gerente del Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del municipio de Puerto de la Cruz.
LITERATURA
Como poeta y escritor, entre sus obras figuran los títulos Con un nudo en la garganta (Madrid, 1980), Cuando la isla se me volvió mujer (Tenerife, 1983), Cuatricromía (Madrid, 1989), ABeCedario (Tenerife, 1999 y 2002), Nosotros (Tenerife, Madrid, 2002) y Gastos emocionales (Gran Canaria, 2009).
Las páginas de diversos periódicos y revistas del Archipiélago dieron cuenta de su destacada labor como poeta y articulista. Asimismo, colaboró en diversas iniciativas, vinculadas especialmente a la literatura, del Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC) y formó parte de la dirección del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, que en 2025 cumple su centenario. A principios de los años 80 llegó a coordinar en Madrid el apartado del programa Verso a verso, de Radio Nacional de España (RNE), dedicado a los poetas insulares
‘BORRADOR’
Precisamente en DIARIO DE AVISOS creó la sección literaria Borrador, que coordinó desde su primera aparición, el 5 de octubre de 1980, hasta 1993. También en el decano de la prensa de Canarias fue cofundador y miembro del consejo de redacción de la separata quincenal Planas de Cultura (1991-1992), así como redactor del suplemento de cultura y ocio que recibía el nombre de Toma nota, entre los años 1992 y 1993.
En este periódico también puso de manifiesto su pasión por el deporte, y más en concreto, por el baloncesto. Jugador y entrenador, fue un periodista especializado en dicha disciplina, de la que escribía en las páginas del decano.
POEMUS
En 1990, Fernando Senante, hermano del cantante tinerfeño Caco Senante, creó Poemus junto a Rubén Díaz (guitarrista, compositor, periodista -trabajó y llevó el departamento de Cultura en DIARIO DE AVISOS-, arreglista, escritor y productor).
Poemus surgió para experimentar la relación entre poesía y música a través del nexo común del ritmo, procurando la conversación entre ambas expresiones. El resultado de esta experiencia, que se inició en la radio, no tardó en concretarse en recitales poético-musicales en los que la armonía no solo cumplía la habitual función ambiental que acompaña a la palabra, sino que buscaba fundirse con ella.
Por ello, aparte de constituirse como una labor consciente en la selección interrelacionada de poemas y temas musicales, prestaban especial atención a la interpretación y ejecución sobre el escenario.
CARLOS PINTO GROTE
A partir de 1992 se incorporó a esta experiencia el poeta y narrador Carlos Pinto Grote, que el año anterior había recibido el Premio Canarias de Literatura, participando en una amplia serie de recitales en las islas de Tenerife, La Gomera, Gran Canaria y Fuerteventura. Esta iniciativa se plasmó, por ejemplo, en 2004 con la grabación del trabajo discográfico Melancolías, donde, además de los acordes de Rubén Díaz, se sumó el talento de músicos como el pianista Polo Ortí.
A lo largo de su trayectoria, Poemus contó con la participación de poetas como José Ángel Cilleruelo o Arturo Maccanti, y sus recitales se centraron en autores de las letras hispanas, entre los que figuraban canarios como Félix Casanova de Ayala, Manuel Padorno y Agustín Millares Sall.
Hace ahora 15 años, en 2010, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Miguel Hernández (1910-1942), Rubén Díaz y Fernando Senante rindieron homenaje al poeta de Orihuela con una serie de recitales en Reino Unido (Mánchester y Leeds) y la Península (Madrid, Barcelona y Valencia). En una iniciativa que contó con el respaldo del Instituto Cervantes y el Gobierno de Canarias, juntos musicaron una selección de poemas a los que prestó su voz Ángeles García.
EL URBANISMO
En su vertiente académica, Fernando Senante fue profesor en la Universidad de La Laguna, donde impartió el Máster en Derecho Urbanístico y en Dirección y Planificación de Turismo.
A su ya mencionada actividad como gestor de planes urbanísticos hay que añadir, por ejemplo, su papel como coordinador en Tenerife de los Encuentros Ciudad y Literatura, organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (2006), así como el Seminario Poética del Paisaje, que tuvo lugar en 2009 en TEA Tenerife Espacio de las Artes, dentro de la programación de la II Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias. En este foro se abordaron diferentes modos de aproximación y observación del paisaje (la emoción, la reflexión, el conocimiento…), así como los componentes poéticos que son reconocibles en unos y otros acercamientos.
A todo ello se sumó la coordinación de numerosos cursos y jornadas sobre planeamiento y gestión urbanística, así como de diferentes actividades culturales relacionadas con el territorio y la creación literaria.