Una finlandesa viviendo en Tenerife explica cómo creen los finlandeses que está la situación en Canarias: “Se crean una imagen súper dramática”

Titta, la creadora de contenido conocida como @tufinlandesadeconfianza, ha publicado un vídeo en TikTok que se ha hecho viral al cuestionar cómo presentan las Islas Canarias algunos medios de Finlandia. Según explica, los titulares transmiten una visión “súper dramática” del Archipiélago que no se ajusta a la realidad.
Confiesa que muchas personas en Finlandia le preguntan: “¿Estás bien? ¿Cómo está la situación en Canarias?” Mientras ella responde “¿de qué están hablando?”, comenta en el vídeo. A modo de ejemplo, Titta repasa varios titulares de noticias publicadas en los últimos años.
Entre los titulares que cita aparecen: “Las Islas Canarias al borde del colapso por el turismo”, “Una mujer muere tras un ataque de tiburón en Gran Canaria” o “Plaga de cucarachas amenaza el destino favorito de los finlandeses”. Sin embargo, puntualiza que, en el caso del tiburón, la víctima no falleció en Gran Canaria, sino a miles de kilómetros de las Islas, por lo que la noticia resulta engañosa.
@tufinlandesadeconfianza Que se hablan sobre Canarias en medios de Finlandia🇫🇮🇮🇨🔈 #finlandesaenespaña #canarias #finlandia #noticias ♬ alkuperäinen ääni – Titta
Asimismo, subraya que informaciones sobre fenómenos meteorológicos como el viento o la lluvia suelen publicarse con un tono alarmista: “Situación de emergencia por fenómenos costeros y viento en Canarias”. Para la tiktoker, esa forma de presentarlo genera la impresión de que “nadie puede vivir en Canarias”, cuando en realidad se trata de episodios normales.
En tono irónico, Titta concluye: “Los medios finlandeses crean una imagen en la que parece que te come el tiburón y hay tormentas constantes”. Su crítica ha abierto un debate en redes sociales sobre cómo los titulares sensacionalistas pueden distorsionar la percepción internacional de destinos turísticos como Canarias.