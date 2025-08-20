Grave atropello en Tenerife: dos jóvenes hospitalizados

Una mujer de 22 años se encuentra herida de carácter grave tras haber sido atropellada en la calle Alemania, en el municipio de Adeje, este martes por la noche, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El 112 recibió el aviso sobre las 23:55 horas y activó de inmediato los recursos necesarios. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como agentes de la Policía Local.
En el momento inicial de la asistencia, la afectada presentaba varios traumatismos de carácter grave y fue trasladada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
En el mismo incidente resultó herido un joven de 20 años con lesiones de carácter leve, que fue evacuado en otra ambulancia al Hospital del Sur.
La Policía Local de Adeje se hizo cargo de las diligencias.