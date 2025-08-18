El exclusivo hotel de Tenerife que ha elegido Helen Lindes para celebrar su 44 cumpleaños

Helen Lindes es uno de los rostros más conocidos en Canarias. Es una de las celebridades mejor valoradas por los canarios y las canarias y ahora está de enhorabuena, tras celebrar su 44 cumpleaños en un exclusivo hotel de Tenerife.
Aunque nacida en Girona, Helen Lindes siempre se ha mostrado y sentido como una canaria más. Es en Lanzarote donde pasó su infancia, por lo que su conexión con aquella Isla, y con todas, es muy especial.
The Ritz-Carlton Tenerife, Abama
Para dar la bienvenida a los 44 años, Helen LIndes ha optado por pasar unos días junto a su familia en The Ritz-Carlton Tenerife, Abama.
Helen Lindes, una canaria de corazón
Helen Lindes Griffiths, nacida en Gerona en 1981, es una de las modelos españolas más reconocidas de las últimas décadas. De padre escocés y madre canaria, creció en Lanzarote, tierra que siempre ha considerado su hogar y donde mantiene un vínculo emocional profundo.
Su carrera comenzó a despegar en el año 2000, cuando fue coronada como Miss España, un título que marcó un antes y un después en su vida profesional. A partir de ese momento, su imagen traspasó fronteras y desfiló en pasarelas internacionales, protagonizando campañas para marcas de prestigio. La constancia y el esfuerzo fueron claves en su consolidación dentro del mundo de la moda.
A lo largo de los años, Helen Lindes ha sabido compaginar el glamour con un estilo de vida cercano y natural, lo que le ha permitido ganarse el respeto del público y convertirse en un referente más allá de las pasarelas.
En 2015 contrajo matrimonio con el jugador de baloncesto Rudy Fernández, con quien tiene dos hijos. La maternidad le abrió una nueva etapa personal, en la que aprendió a equilibrar su vida profesional con la familiar. Actualmente, reparte su tiempo entre Madrid y Lanzarote, participando en proyectos de moda, colaboraciones solidarias y campañas publicitarias.
Con más de dos décadas de trayectoria, Helen Lindes es hoy un símbolo de elegancia y constancia, ejemplo de cómo evolucionar desde los certámenes de belleza hacia una carrera sólida y una vida personal equilibrada.