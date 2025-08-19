Indignación por los “souvenirs” que una turista se lleva de Canarias: “Por eso nos vetan”

Un vídeo que circula en redes sociales ha generado una fuerte polémica en Canarias al mostrar a un grupo de turistas protagonizando actos de incivismo y falta de respeto hacia el entorno natural del Archipiélago. En las imágenes se aprecia cómo, entre risas y fiesta, los visitantes arrancan piedras de una reserva natural en Lanzarote y se llevan como “souvenir” las conocidas piedras “palomitas” de una playa de Fuerteventura.
Las llamadas “palomitas” son en realidad restos de coral fósil que forman parte de un ecosistema frágil y protegido. Su sustracción está prohibida y sancionada, ya que contribuye a la degradación de la playa y supone una amenaza directa a la conservación del lugar.
Actos sancionables
Estos comportamientos no solo muestran una actitud irrespetuosa hacia el patrimonio natural, sino que además están penados por la legislación. Según la normativa medioambiental vigente en Canarias, arrancar o retirar piedras, flora o fauna de espacios protegidos puede acarrear multas que oscilan entre los 150 y los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
El Gobierno de Canarias y los cabildos insulares han reiterado en numerosas ocasiones que este tipo de prácticas deterioran espacios únicos en el mundo y dañan la imagen de las Islas como destino sostenible.
Indignación en redes sociales
El vídeo ha suscitado una oleada de críticas en redes, donde numerosos usuarios reclaman sanciones ejemplares. Para muchos, este episodio refleja la cara menos amable del turismo masivo, cuando se sustituye el respeto y la conciencia medioambiental por la búsqueda de una experiencia superficial y viralizable.
Las autoridades insisten en la importancia de concienciar a visitantes y residentes sobre la protección de los ecosistemas insulares, recordando que el patrimonio natural de Canarias es uno de sus principales valores y debe ser preservado para las futuras generaciones.