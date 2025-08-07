Involcan actualiza los datos sobre los enjambres sísmicos en el Teide: “Sigue activo, no se descarta una evolución a largo plazo”

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) actualiza la información sobre el los dos enjambres sísmicos detectados bajo el Teide-Pico Viejo entre la noche del 6 de agosto y la mañana del 7, sumando más de 700 pequeños terremotos en total.
La actividad comenzó a las 21:32 horas del martes 6 de agosto y se prolongó hasta la 01:00 del miércoles, con la detección de 71 sismos volcano-tectónicos, de los cuales 51 pudieron ser localizados con precisión. Todos ellos se registraron a profundidades de entre 8 y 14 kilómetros bajo el Teide, siendo el más intenso de magnitud 1,5, por lo que no fue perceptible por la población.
Pero la actividad sísmica no terminó ahí. Entre las 02:05 y las 07:22 del 7 de agosto, se produjo un segundo enjambre, esta vez compuesto por eventos híbridos. Se detectaron al menos 637 microsismos, de los cuales 96 pudieron ser localizados. Aunque su magnitud no se mide con la misma escala que los anteriores, todos fueron de muy baja amplitud, equivalentes o inferiores a una magnitud 1,3.
¿Qué significan estos terremotos?
Los sismos volcano-tectónicos son provocados por fracturas en las rocas del interior del volcán, favorecidas por la presión de fluidos como gases o agua caliente. Por su parte, los eventos híbridos están asociados directamente al movimiento de estos fluidos a través del sistema volcánico.
Ambos tipos de actividad pueden estar relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal del Teide, un fenómeno que el Involcan viene observando desde 2016. Este proceso ha estado acompañado por:
- Un aumento en la emisión de dióxido de carbono (CO₂) en el cráter del volcán.
- Una ligera deformación del terreno al noreste del pico, detectada desde 2024.
¿Hay riesgo de erupción?
De acuerdo con el Involcan, no hay indicios que apunten a un aumento en la probabilidad de una erupción a corto o medio plazo. Sin embargo, la persistencia de señales volcánicas como la sismicidad, los gases y la deformación del terreno indica que el sistema continúa activo, por lo que no se puede descartar una evolución futura.
La institución recuerda que los plazos en vigilancia volcánica se dividen así:
- Corto plazo: de horas a días
- Medio plazo: de semanas a meses
- Largo plazo: de varios meses a décadas
Seguimiento científico constante
Involcan ha reforzado su red de vigilancia volcánica en Tenerife con sistemas de monitoreo permanente y campañas científicas periódicas, y ha compartido mapas y gráficos con la localización de los hipocentros detectados, así como una animación en 3D que muestra la distribución de los sismos bajo el Teid