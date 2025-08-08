ola de calor

La Aemet amplía los avisos por la ola de calor en Canarias: parte de Tenerife y la provincia de Las Palmas, en rojo

El martes se inició en las Islas "una clara tendencia ascendente de las temperaturas" que continuará la próxima semana
El Gobierno activa una alerta ante las temperaturas extremas en Canarias
Tenerife y Gran Canaria han amanecido este viernes en aviso naranja por la ola de calor que afecta a Canarias y la mayor parte de la Península y que se extenderá al menos hasta el miércoles.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de actualizar el riesgo en las Islas de cara a los próximos días, destacando que el domingo, 10 de agosto, Tenerife y la provincia de Las Palmas estarán en aviso rojo por valores que podrían superar los 40ºC.

Cabe destacar que desde el pasado martes se inició en Canarias una clara tendencia ascendente de las temperaturas que continuará durante el resto de la semana, con máximas que desde hoy podrán superar los 35-38ºC en medianías y zonas altas.

“Se espera que el pico álgido del episodio se dé entre el sábado y el lunes, cuando se podrían superar los 38-40ºC e incluso extenderse a zonas bajas”, detalla la Aemet en el último aviso especial por la ola de calor.

“Adicionalmente –añade–, se espera que las mínimas sean significativamente elevadas, con valores que se espera que no bajen de los 26-28ºC, especialmente en vertientes sur”.

