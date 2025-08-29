La Aemet lo confirma: fin de semana de lluvias en Canarias

La previsión meteorológica para hoy indica que estará nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste donde serán más probables y frecuentes, y tenderá a intervalos durante las horas centrales.
Además habrá intervalos nubosos en la vertiente oeste y poco nuboso en el resto de vertientes, así como en cumbres centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 29 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo oeste y vertiente sureste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte al inicio, y en cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.
En la provincia de Las Palmas para este viernes, 29 de agosto de 2025, indica que estará nuboso en el norte de Gran Canaria con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías, tendiendo a intervalos nubosos durante las horas centrales; estando en el resto de zonas poco nuboso
En cuanto a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas que tenderán a poco nuboso el resto del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte en estas zonas. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.