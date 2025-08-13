La Guardia Civil detiene a un menor tras agredir a una turista en un hotel en Canarias: “Está relacionado con un ataque similar en 2024”

La Guardia Civil de Fuerteventura, en el marco de la operación Praktiker, detuvo el pasado 18 de julio de 2025 a un menor de edad como presunto responsable de dos delitos de lesiones graves ocurridos en la localidad de Costa Calma, en el municipio de Pájara. Las víctimas son dos mujeres que se encontraban hospedadas en complejos hoteleros de la zona.
La investigación, desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Gran Tarajal, en colaboración con agentes del Puesto Principal de Morrojable, se inició tras la agresión sufrida el 23 de junio de 2025 por una mujer.
La víctima fue asaltada en el interior de la habitación del hotel donde se alojaba, en el sur de Fuerteventura, resultando con lesiones graves en la cabeza, manos y brazos. Fue trasladada de urgencia al Hospital General de Fuerteventura para recibir atención médica.
El suceso provocó gran alarma social, alimentada por los mensajes que la víctima publicó posteriormente en sus redes sociales.
Durante las primeras diligencias, los investigadores analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y contrastaron la información con trabajadores de hoteles cercanos, huéspedes que coincidieron en fechas, residentes y empleados de negocios próximos. También se verificaron antecedentes y posibles vínculos con hechos similares.
El análisis de las grabaciones permitió relacionar esta primera agresión con otro suceso de características similares ocurrido el 16 de diciembre de 2024, en el que otra mujer fue atacada dentro de la habitación de su hotel, también en Costa Calma y a escasa distancia del primer lugar de los hechos. En ambos casos se detectó un modus operandi idéntico.
Tras comparar minuciosamente las grabaciones, los agentes concluyeron que la misma persona habría accedido a ambas habitaciones y provocado las lesiones graves a las mujeres en su interior. Con esta información, las pesquisas se centraron en un menor de edad que coincidía con la descripción obtenida. Bajo vigilancia y seguimiento, se reunieron indicios suficientes para solicitar al Juzgado de Menores de Las Palmas la autorización para registrar su domicilio.
El 18 de julio de 2025, con la orden judicial, se practicó la entrada y registro en la vivienda del sospechoso. En el operativo se recuperaron las prendas de vestir que habría llevado en ambos episodios, así como diversos objetos posiblemente relacionados con las agresiones. También se incautaron dispositivos móviles para su análisis, con el fin de esclarecer completamente los hechos.
Finalmente, el menor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Las Palmas, que decretó su ingreso en el Centro de Menores Tabares, donde permanecerá bajo las medidas judiciales pertinentes.