La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor del último incendio de Tenerife

La Guardia Civil investiga a un hombre de 38 años como presunto autor del incendio declarado en el municipio tinerfeño de El Tanque a finales del pasado julio, que presuntamente causó cuando realizaba trabajos de apicultura pese a estar en vigor las restricciones de toda actividad en la zona forestal.
Aquel incendio, declarado el 28 de julio, afectó a una superficie total de 81,8 hectáreas.
La masa forestal quemada se encuentra incluida dentro de los Espacios Naturales identificados como Parque Rural de Teno y de la Reserva Natural Especial de Chinyero, detallan fuentes del instituto armado.
Dada la voracidad del fuego se procedió al desalojo de forma preventiva de aproximadamente 50 viviendas hasta el control del incendio, el cual afectó a distintas especies herbáceas, arbustivas y arbóreas.
La Guardia Civil recuerda que en el momento del incendio se encontraba en vigor una alerta para la población por riesgo de incendio forestal decretado tanto por el Gobierno de Canarias como por el Cabildo de Tenerife con distintas restricciones en vigor.
A la persona investigada se le acusa de un ilícito penal por imprudencia grave incluido en el artículo 358 del Código Penal, castigado con pena de prisión de 1 año y 6 meses a 3 años de prisión.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Icod de los Vinos.