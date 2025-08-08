sucesos

La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor del último incendio de Tenerife

La masa forestal quemada se encuentra incluida dentro de los Espacios Naturales del Parque Rural de Teno y de la Reserva Natural Especial de Chinyero
El incendio de Tenerife no ha tenido reactivaciones importantes y los vecinos pueden regresar
Medios aéreos trabajando en el incendio en El Tanque, Tenerife, a 28 de julio de 2025. Europa Press Canarias
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Guardia Civil investiga a un hombre de 38 años como presunto autor del incendio declarado en el municipio tinerfeño de El Tanque a finales del pasado julio, que presuntamente causó cuando realizaba trabajos de apicultura pese a estar en vigor las restricciones de toda actividad en la zona forestal.

Aquel incendio, declarado el 28 de julio, afectó a una superficie total de 81,8 hectáreas.

  1. Incendio en Tenerife: evacúan Valle de Arriba, en Santiago del TeideIncendio en Tenerife: evacúan el núcleo de Valle de Arriba, en Santiago del Teide
  2. Uno de los helicópteros que participó en el operativo de extinción del incendio forestal que comenzó el pasado lunes. DAControlado el incendio forestal en Tenerife tras quemar 81 hectáreas

La masa forestal quemada se encuentra incluida dentro de los Espacios Naturales identificados como Parque Rural de Teno y de la Reserva Natural Especial de Chinyero, detallan fuentes del instituto armado.

Dada la voracidad del fuego se procedió al desalojo de forma preventiva de aproximadamente 50 viviendas hasta el control del incendio, el cual afectó a distintas especies herbáceas, arbustivas y arbóreas.

La Guardia Civil recuerda que en el momento del incendio se encontraba en vigor una alerta para la población por riesgo de incendio forestal decretado tanto por el Gobierno de Canarias como por el Cabildo de Tenerife con distintas restricciones en vigor.

A la persona investigada se le acusa de un ilícito penal por imprudencia grave incluido en el artículo 358 del Código Penal, castigado con pena de prisión de 1 año y 6 meses a 3 años de prisión.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Icod de los Vinos.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas