La Guardia Civil se une a la lucha contra la filoxera en Tenerife: “El apoyo es imprescindible”

La Guardia Civil colaborará desde este lunes con el Gobierno de Canarias en las labores para evitar la propagación de la filoxera de la vid (Daktulosphaira Vitifoliae Fitch), según informa el Ejecutivo regional.
Lo hará por medio de controles en carretera que aseguren el cumplimiento de las limitaciones al movimiento de material vegetal y uva recogidas en la Orden, publicada la semana pasada, por la que el Ejecutivo regional declaró de utilidad pública la lucha contra este organismo, detectado en un foco localizado en Tenerife, y estableció las medidas fitosanitarias urgentes para su control y erradicación.
En este sentido, el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García, y el comandante y jefe del Seprona de Canarias, Julián Arribas, participaron esta semana en el desarrollo de estas actuaciones en Valle de Guerra acompañando a agentes del Seprona que, junto a la Policía Canaria y las distintas policías locales, están llevando a cabo, con el apoyo del personal de Sanidad Vegetal del Ejecutivo canario, labores de control para garantizar el cumplimiento del protocolo de transporte de material vegetal de vid y uva en Canarias.
Mientras, otro de los operativos realizados esta semana tuvo lugar en el Puerto de Los Cristianos, en este caso por parte de la unidad fiscal de la Guardia Civil.
A este respecto, el viceconsejero subrayó que “el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es imprescindible para que sean efectivas las restricciones al traslado recogidas en la nueva norma y podamos proteger a nuestro sector vitivinícola ante la posible propagación de este organismo nocivo”.
“Por este motivo, la semana pasada el consejero Narvay Quintero mantuvo una reunión con mandos del Seprona para coordinar estas actuaciones tanto en los desplazamientos internos dentro de cada isla como en el transporte marítimo interinsular”, añadió.
La citada orden establece la prohibición total del movimiento de material vegetal de vid en cualquiera de sus formas -plantas, estaquillas, sarmientos, esquejes o patrones-, así como enseres, equipos, maquinaria, cajas o tierra procedente de viñedo.
Asimismo, la norma prohíbe bajo cualquier circunstancia el movimiento de uva fresca desde una isla con foco (actualmente Tenerife), así como desde el ámbito geográfico de cualquier Denominación de Origen Protegida donde se haya detectado la presencia de filoxera (actualmente Tacoronte-Acentejo).
No obstante, siempre bajo estrictas condiciones de control fitosanitario, aprobación de la guía de movimiento y previa obtención de autorización expresa de la Dirección General de Agricultura, el texto normativo contempla que podrá trasladarse uva fresca entre islas, así como dentro de los límites de las DOP sin foco declarado.
Según el último balance, tras realizar 1.368 prospecciones se han detectado 1.323 localizaciones libres de filoxera de la vid, mientras que en 45 de ellas se detectó la presencia de este insecto.
Los trabajos de prospección se siguen desarrollando especialmente en la zona limítrofe entre los municipios de San Cristóbal de La Laguna (Valle de Guerra) y Tacoronte, donde se localizó el principal foco y se concentran la mayoría de los positivos, gran parte de ellos en terrenos abandonados.
De igual modo, las labores prosiguen tanto hacia la zona sur de la isla, alcanzando El Rosario y Candelaria, como en dirección norte, hacia los términos municipales de La Orotava y Los Realejos.
Además de las mencionadas restricciones al movimiento vegetal, la Orden recoge los procedimientos de actuación sobre el terreno para evitar la propagación del patógeno mediante el establecimiento de una zona delimitada de quinientos metros alrededor de cada una de las plantas afectadas, así como un perímetro adicional de un kilómetro de radio, en línea con las actuaciones que, desde la detección del primer caso, vienen desarrollando sobre el terreno el personal de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR Canarias) en coordinación con el Servicio de Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias.