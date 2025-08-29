La “guerra de las hamacas” en Tenerife pasa a otro nivel: turistas duermen en ellas para reservar su sitio

Los turistas británicos han llevado la “guerra por las hamacas” a nuevos extremos al dormir en ellas durante la noche para reservar el mejor lugar junto a la piscina en un hotel de Tenerife.
La mayoría de las hamacas ubicadas junto a la piscina acaban ocupadas hasta tres horas antes de que se abra al baño, aparentemente por huéspedes que duermen en ellas durante la noche para guardar su sitio.
Ben, un turista de 30 años de Sheffield, describió la extraña escena como un “círculo vicioso”, grabando imágenes de este extraño hecho en el hotel Gf Fañabé, de 259 euros por noche y persona, un complejo de cuatro estrellas que parece haber sido víctima de la guerra por las hamacas.
Las imágenes fueron grabadas el lunes 25 de agosto, al comienzo de las dos semanas de vacaciones de verano de Ben: “La gente duerme en las tumbonas para reservar su sitio“, comenta al medio británico Daily Mail.
“Reservan las tumbonas, pero el hotel tiene una política según la cual, si la tumbona se deja desatendida, retiran las toallas, por lo que simplemente se tumban en ellas”.
“Uno de los días conseguimos una sola hamaca para tres personas, y una señora nos ofreció amablemente que podíamos usar una de las suyas, que no la estaba utilizando y nos dijo que quitáramos su toalla”, añade Ben.
Este episodio se suma a otros comportamientos polémicos protagonizados por turistas británicos en hoteles de Canarias.