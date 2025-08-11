La iniciativa artística que busca reducir muertes de especies en riesgo: “Más de 100 fallecen cada año”

Una nueva campaña pretende reducir el número de aves que mueren cada año al colisionar contra superficies de cristal. La propuesta combina arte y conservación, utilizando murales, vinilos y elementos visuales para hacer más visibles las estructuras que representan un riesgo para estas especies.
La acción, impulsada por la Diputación de Ávila, forma parte de la III Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2024–2030 y se desarrollará a través de un certamen artístico abierto a todas las edades. Los participantes decorarán murales con mensajes de respeto hacia la naturaleza, bajo el lema: “Elige pistas responsables, y recuerda… que lo único que golpee los cristales, sea tu pelota”.
El vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín, subrayó que el objetivo es concienciar sobre “el impacto que generan los cerramientos acristalados sobre la avifauna silvestre” y avanzar hacia “una provincia más respetuosa con la biodiversidad”.
Charlas, folletos y medidas disuasorias
La iniciativa incluye charlas educativas y el reparto de folletos con instrucciones para elaborar los murales. Además, se colocarán vinilos decorativos y mallas de colores llamativos en las estructuras acristaladas, con el fin de que las aves puedan identificarlas en pleno vuelo y evitar colisiones.
Un problema documentado en España
El riesgo que representan las superficies transparentes para las aves fue expuesto a nivel nacional por el programa Equipo de Investigación de La Sexta, que mostró el caso de un municipio de Soria. En el reportaje, un especialista explicó que algunas aves recorren miles de kilómetros, incluso cruzando el desierto del Sáhara, para morir por un choque contra estos cristales.
En esa misma emisión, un ecologista estimó que más de 100 aves mueren cada año en España por este motivo, muchas de ellas pertenecientes a especies protegidas. El experto pidió medidas urgentes para reducir estas cifras y proteger la biodiversidad.