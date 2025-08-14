La italiana Silvie Loto exhibe su visión del house en una nueva edición de Piknik en Papagayo Tenerife

Papagayo Tenerife ofrece este próximo domingo, 17 de agosto, una nueva edición de su celebrado Piknik, esta vez con la participación destacada de la italiana Silvie Loto, junto a los residentes Beto Uña y Alex Wellmann.
Silvie Loto -dj y productora italiana- es originaria de la emblemática ciudad de Florencia. Al igual que la mayoría de los artistas, la trayectoria musical de Silvie comenzó a una edad temprana con algunos de sus héroes de la adolescencia, como Chemical Brothers, Daft Punk, Groove Armada y Depeche Mode.
Fascinada por la música electrónica y todas sus variantes se lanzó de cabeza al aprendizaje del arte del DJing, combinando distintos géneros y mezclando todo aquello que la atraía musicalmente. A los 17 años comenzó a profundizar en la experimentación con el DJing y la producción, creando a lo largo de los años un estilo propio en torno a su primer amor: la música House. Desde entonces, Silvie no ha mirado atrás y ha publicado tracks en sellos discográficos tan importantes como Bpitch Control Records y Nervous Records.
Influenciada por el sonido House clásico y el minimalismo de principios de la década de 2000, Silvie Loto fusiona un sonido house más tradicional con un toque contemporáneo de tech house y deep tech. Sus enérgicos sets crean una atmósfera distintiva, caracterizada por cálidas líneas de bajo y un groove vibrante, que transporta al público a un viaje auditivo inesperado.
«Mi imagen de la pista de baile perfecta es la gente pasándolo bien, sonriendo. Quiero que recuerden la noche con una sonrisa en la cara».
Su sonido distintivo y sus habilidades como DJ no han pasado desapercibidos, ya que ha sido el centro de atención en algunos locales y festivales emblemáticos de todo el mundo, como Printworks (Londres), Amnesia y DC-10 (Ibiza), BPM Festival (Portugal), KappaFutur (Italia) y Awakenings (Países Bajos), por nombrar algunos. También ha participado en los line up de los promotores de fiestas más renombrados del mundo, incluyendo Solid Grooves, Circoloco, Music On, Paradise y No Art.