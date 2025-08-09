la laguna

La Laguna cierra el aparcamiento de la Cruz del Carmen por la alerta máxima: “Se aplican las medidas de grado 3”

La Aemet ha establecido el aviso naranja este sábado en la Isla y lo elevará a rojo mañana
La Laguna cierra el aparcamiento de la Cruz del Carmen por la alerta máxima

La Policía Local de San Cristóbal de La Laguna ha anunciado este sábado el cierre de la zona de estacionamiento de Cruz del Carmen, en aplicación “extraordinaria” de medidas de grado 3 para la prevención de incendios forestales.

En atención a la prohibición de permanencia, permanecerá cerrada“, añade el cuerpo policial de Aguere.

Se trata de una de las zonas del Parque Rural de Anaga con mayor afluencia de visitantes del municipio, por lo que suele estar lleno durante los fines de semana.

Aviso naranja y alerta máxima

Cabe recordar que el área metropolitana de Tenerife se verá especialmente afectada por el episodio de calor.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido el aviso naranja este sábado en la Isla y lo elevará a rojo mañana, domingo.

Asimismo, el Gobierno de Canarias ha declarado la alerta máxima por riesgo de incendio forestal en las islas occidentales y Gran Canaria.

