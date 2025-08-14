La Luna llena se oculta tras el Teide y el IAC lo deja claro: “En agosto, el cielo nos da mucho más que Perseidas”

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha compartido este jueves con sus seguidores en redes sociales una espectacular fotografía de la luna llena ocultándose tras el Teide.
“En agosto, el cielo nos da mucho más que Perseidas”, afirma el IAC en la publicación de la instantánea, que es obra de Daniel López (@cielodecanarias).
La imagen fue captada el 10 de agosto, desde una distancia de 14 kilómetros, “con un objetivo de 600 mm (foto cada 3 minutos)“.
El brillo de la Luna complica la observación de las Perseidas
La cercanía de la Luna ha complicado la observación de las Perseidas en Canarias. Y es que “su brillo” ha dificultado la visión de los “meteoros más débiles”, por lo que las tasas de meteoros observables “se han reducido drásticamente”, explicaba el IAC el 11 de agosto, 24 horas antes del pico de actividad.
“En las noches siguientes al pico de actividad, la Luna irá apareciendo sobre el horizonte unos 30 minutos más tarde cada día, por lo que tendremos un rato más de oscuridad para ver los meteoros menos brillantes”, añadía el IAC.
“Eso sí, cuanto más lejos observemos del 12 de agosto, menor será el número de meteoros por hora que podremos ver”, aclara.