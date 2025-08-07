La ola de calor obliga a activar el nivel rojo en Canarias por “potencial riesgo para la salud”

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha activado este jueves, 7 de agosto, diferentes avisos por altas temperaturas en el Archipiélago, tras la previsión de un episodio cálido con potencial riesgo para la salud que, según la Aemet y el Ministerio de Sanidad, se extenderá desde el viernes 8 hasta, al menos, el miércoles 13 de agosto.
Gran Canaria
Nivel rojo (riesgo alto):
- Zonas de cumbre: Tejeda, Vega de San Mateo
- Zonas este, oeste y sur: Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo
Nivel amarillo (riesgo bajo):
- Zona norte: Agaete, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, Santa María de Guía, Teror y Valleseco
Fuerteventura
Nivel rojo (riesgo alto):
- Antigua, Betancuria, La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario y Tuineje
Tenerife
Nivel naranja (riesgo medio):
- Área metropolitana: Candelaria, San Cristóbal de La Laguna, El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte y Tegueste
Nivel amarillo (riesgo bajo):
- Zona norte: Buenavista del Norte, Garachico, La Guancha, Icod de los Vinos, La Matanza de Acentejo, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula, El Sauzal, Los Silos, El Tanque y La Victoria de Acentejo
- Zona este, sur y oeste: Adeje, Arafo, Arico, Arona, Fasnia, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Güímar, San Miguel de Abona, Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna
Lanzarote
Nivel naranja (riesgo medio):
- Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza
La Palma
Nivel naranja (riesgo medio):
- Zona de cumbres: El Paso
Nivel amarillo (riesgo bajo):
- Zona este: Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Villa de Mazo
- Zona oeste: Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntagorda, Tazacorte y Tijarafe
Recomendaciones sanitarias
Salud Pública recuerda que estas temperaturas pueden afectar especialmente a lactantes, mayores de 65 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, en tratamiento con determinados fármacos, sin hogar o que realicen trabajos y actividades físicas al aire libre.
Los síntomas más comunes asociados al golpe de calor son sed intensa, fatiga, náuseas, calambres, mareos y fiebre. En casos graves pueden presentarse convulsiones o pérdida de conciencia.
Las recomendaciones generales incluyen:
- Beber agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed.
- Evitar bebidas alcohólicas, azucaradas o con cafeína.
- Consumir comidas ligeras, como frutas y verduras.
- Protegerse del sol, evitando la exposición en horas centrales.
- Refrescar los espacios interiores y limitar la actividad física al aire libre.
- Consultar al 112 ante cualquier síntoma grave o situación de riesgo.