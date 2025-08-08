La Policía Nacional entra en dos pisos en Santa Cruz y confirma lo que sospechaba: “La operación culmina con tres detenidos”

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un activo punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en el barrio santacrucero de Cuestapiedra. “La operación culminó con la detención de tres personas y la incautación de crack y cocaína, así como dinero en efectivo“, señala la citada autoridad en un comunicado.
La investigación se inició tras diversas informaciones sobre la posible existencia de un foco de venta de droga que operaba desde el interior de dos viviendas y sus alrededores.
A lo largo de varias semanas de investigación se recabaron suficientes indicios lo que provocó la autorización judicial para la entrada y registro simultáneo en los inmuebles investigados, procediendo a la detención de tres personas y a la incautación de 68 gramos de crack, 82 gramos de cocaína y 2075 euros en efectivo.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente por un presunto delito de tráfico de drogas.
Con esta operación la Policía Nacional da por desactivado un importante foco de distribución de sustancias estupefacientes en el barrio de Cuestapiedra, reafirmando su lucha contra el tráfico de drogas.
Colaboración Ciudadana
Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policía.es.