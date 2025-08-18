La promesa a su abuela que Ariann Music ha podido cumplir: “Cuando tenga más dinero”

La cantante canaria Ariann Music, reconocida por su trayectoria como artista juvenil y creadora de contenido, ha compartido en una entrevista la promesa que hizo a su abuela y que ahora ha podido cumplir.
En una conversación para el pódcast ‘Que todo quede en familia’, presentado por los tinerfeños Amanda Delgado y Marcos de León, Ariann relató que su abuela siempre había deseado volver a vivir en Santa Cruz de Tenerife, ciudad en la que residió durante muchos años antes de trasladarse al barrio de Añaza.
“Esto es una promesa que yo siempre le he hecho a mi abuela. Vivimos en un barrio, nosotros somos súper humildes. Se mudó a Añaza y yo le prometí que cuando yo consiga más dinero le voy a comprar un piso para que al menos aproveche sus últimos años en un piso en la ciudad que le gusta, porque ella no coge ningún avión ni nada porque no le gusta viajar, entonces, pues qué menos”, explicó la cantante.
Sus palabras no han tardado en generar reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios comentaron con ironía sobre la situación. “Ser humilde es: vivir en un barrio”, “ahhh que Añaza no está en Santa Cruz? deja que se entere Bermúdez….”, “¿Esta chica sabe cuánto cuesta un piso en SC? Ve preparando 240.000 € con ascensor y 150.000 € sin ascensor”.
¿Quién es Ariann Music?
Ariann Music, cuyo nombre completo es Ariann Rodríguez, nació en Santa Cruz de Tenerife en 2006. Se dio a conocer desde muy joven gracias a su participación en musicales y su canal de YouTube, donde comenzó a publicar versiones y canciones originales.
Con el tiempo, se consolidó como una de las artistas juveniles españolas con mayor proyección internacional, acumulando millones de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.
Además de su faceta como cantante, ha trabajado en producciones de teatro musical y ha sido premiada en diversas categorías relacionadas con el entretenimiento digital. Su estilo combina el pop juvenil con influencias latinas y urbanas, lo que le ha permitido conectar con un público muy amplio tanto en Canarias como fuera de España.