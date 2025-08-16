La sostenibilidad y la economía circular vuelven a ser referentes del Phe Festival en septiembre

Phe Festival eleva su compromiso con la sostenibilidad con el programa Phe Circular, una jornada divulgativa sobre economía circular, medio ambiente y desarrollo dirigida al público familiar. El encuentro se celebrará el miércoles 3 de septiembre en el entorno del muelle y las zonas aledañas al recinto del festival que tiene su sede en Puerto de la Cruz.
La programación dedicada exclusivamente al desarrollo sostenible se articula a partir de acciones que ponen el acento en el papel de las industrias creativas como motor de cambio. Entre esas iniciativas están una limpieza de fondos marinos, la presentación de un plan de acción de economía circular, actividades infantiles de sostenibilidad, el concierto ecodidáctico No tires nada, tócalo primero, la grabación del pódcast Palique divulgativo y el Concierto de Viento #2, una performance de la artista Tania García.
Todo ello servirá de antesala a las jornadas musicales de los días 5 y 6, que reunirán un cartel conformado por Judeline, Dorian, 2manydjs, Nada Surf, Carlangas, Samuraï, San Tosielo, Cycle, Ale Acosta, Ganges, Los Blody y Nave Rota.
RECONOCIMIENTO
Phe Festival fue reconocido como uno de los festivales más sostenibles de España el pasado año, al obtener la certificación AGF (A Greener Future). Este logro sus promotores lo entienden como un homenaje a toda una década de compromiso con el medio ambiente y a la casa en la que reside el festival: la ciudad de Puerto de la Cruz.
La propuesta volverá a desplegar este año actividades paralelas como Phe Yoga y la sexta edición del BMX Aqualia Water Jump. Phe Yoga amplía su abanico para su sexta edición. Un total de ocho modalidades diferentes de yoga llenarán el espacio natural de Playa Jardín durante toda la mañana del sábado 6 de septiembre. Se trata de sesiones dinámicas, enriquecedoras e inclusivas de unos 45-60 minutos de duración. Todas las sesiones tienen un coste de tres euros cada una. Para inscribirse se puede acudir al enlace web.
La meditación guiada, Abre tu portal interior, con Óscar Ruiz y Laura Díaz; el yoga restaurativo, Relaja y sonríe, de la mano de Leena Mirpuri; el poder de la respiración, Reconecta con tu energía vital, a cargo de Belén Catalina Sánchez; el yoga Iyengar, El arte de la alineación, con Carola Lanuzzy; el Hatha Vinyasa yoga, Despierta tu vitalidad, con Paola Pérez Ubino; el yoga tántrico, Siente desde la piel, con Olivia Alayón; el Asana Lab Profundiza la práctica del Yoga, con María Belén Álvarez, y Yoga Dance Flow, Expresión corporal y conciencia presente, con Wiktoria Skokowska, son las temáticas y los títulos de las sesiones propuestas este año.
Además, la adrenalina acuática volverá a estar presente en Phe Festival con la sexta edición del BMX Aqualia Water Jump. Será el viernes 5 de septiembre, desde las 14.00 horas, en el muelle pesquero portuense. Se trata de una de las actividades paralelas preferidas por el público del Phe Festival y también del público en general. En esta edición hay más de 1.000 euros en premios, incluido el galardón al mejor planchazo. Para participar en la sexta edición del BMX Aqualia Water Jump hay que inscribirse en el enlace web.
Phe Festival, ponen de relieve desde la organización, aporta valor a su entorno y se nutre de él, contribuyendo a la convivencia entre vecinos y visitantes. En todos estos años, y a partir de su propuestas artísticas, se ha formado una nueva generación de festivaleros y festivaleras amantes de la buena música.