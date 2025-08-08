Los bomberos extinguen las llamas en la Mezquita de Córdoba y trabajan para que “no se reavive”

El incendio que se ha declarado en una capilla lateral y cubierta de la Mezquita-Catedral de Córdoba pasadas las 21.00 horas de este viernes, que ha provocado una intensa humareda, ha sido controlado por los bomberos, que ya han logrado extinguir las llamas, pero siguen trabajando en el interior del edificio para evitar que el fuego “se reavive”.
Así lo ha expresado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado por el obispo emérito, Demetrio Fernández, en una atención a los medios de comunicación en la que ha detallado que al menos tres dotaciones de bomberos, “una en la calle, otra en la cubierta y otra desde dentro”, están trabajando en la extinción del fuego, que “está controlado y sectorizado”. “Ahora mismo no hay llama viva, y se está trabajando en terminar de extinguir”, han trasladado.
“A todos nos ha dado un vuelco al corazón”, ha admitido Bellido, que ha querido transmitir un mensaje de “tranquilidad y calma”, pues aunque es “terrible”, porque “hay daño y habrá que evaluar los daños cuando ya se extinga el fuego, con más detalle a la luz del día y una vez que se pueda acceder a toda la zona”, al menos “no va a ser una catástrofe”. “El monumento está a salvo”, ha afirmado.
El alcalde ha agradecido el “trabajo impagable del equipo de bomberos” y ha destacado “el plan de autoprotección” de la Mezquita-Catedral”, que bajo su punto de vista tiene consecuencias favorables”, pues “los bomberos están más que familiarizados” con ella y hoy han ayudado a evitar “una catástrofe”.
Minutos más tarde de la atención a medios, el Ayuntamiento ha confirmado en un mensaje a los medios de comunicación que un efectivo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) ha sido “evacuado del lugar tras sufrir un golpe de calor por las labores de extinción”.
UNA MÁQUINA DE LIMPIEZA, POSIBLE ORIGEN DEL FUEGO
Por su parte, el obispo emérito, Demetrio Fernández, ha explicado que “se ha declarado un incendio en la zona Almanzor de la Mezquita-Catedral de Córdoba y que se ha activado el protocolo de seguridad inmediatamente por parte del Cabildo y la actuación de los bomberos ha sido muy eficiente”.
En respuesta a preguntas de los periodistas ha señalado que una máquina de limpieza, “entre la capilla del baptisterio y la capilla del Espíritu Santo, una de esas capillas en la zona del almanzor”, parece haber sido la causa del incendio que “ha salido por el tejado”.
Además, en un mensaje a los medios de comunicación, el portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto, ha confirmado que los bomberos “siguen enfriando el interior de la capilla donde se inició el fuego y procederán a retirar lo que hay en el interior”.
Desde el Cabildo aún están a la espera de que los técnicos “puedan dar más datos sobre el origen” del incendio, tras el cual se ha activado el plan de autoprotección y donde se han personado tres dotaciones de bomberos.
Por su parte, el servicio de Emergencias 112 ha confirmado a Europa Press que ha recibido una decena de llamadas avisando de que salía humo negro, motivo por el que se ha dado aviso a Bomberos, Policía Nacional y Policía Local, que ha confirmado que había un incendio en el interior de la Mezquita-Catedral con llamas “muy altas”.