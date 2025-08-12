Los curiosos consejos de la prensa británica a los turistas durante la ola de calor en Canarias: “Tienen más probabilidades de terminar en el hospital que los lugareños”

Los británicos que aterricen esta semana en Tenerife podrán presumir de sol, pero también tendrán que lidiar con la ola de calor. Y es que el medio británico The Sun les recuerda que las temperaturas rondarán los 40ºC.
El ascenso térmico no es solo cosa de Canarias: Sevilla podría llegar a los 44ºC este 12 de agosto. Pero, ojo, porque aquí también apretará. Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife figuran entre los destinos más calurosos del mapa.
The Sun advierte que los turistas tienen más papeletas que los “lugareños experimentados” para acabar en el hospital durante olas de calor.
Entre las recomendaciones está la que quizá menos guste a los británicos: evitar el alcohol. También mejor dejar la cafeína para otro momento. El consejo es beber agua con frecuencia, incluso si no hay sed.
Otra sugerencia es “vestir elegantemente”. No, no se refieren a traje y corbata: se trata de ropa holgada, preferiblemente de algodón o lino, y en colores claros para reflejar el sol y mantener la temperatura a raya.
En las horas de más calor, la idea es sencilla: quedarse bajo techo y evitar esfuerzos. Si la casa se convierte en horno, lo mejor es cerrarla durante el día y abrir ventanas por la noche para que corra algo de aire fresco.
Por último, recuerdan los síntomas del golpe de calor: fatiga, mareos, dolor de cabeza, confusión y náuseas. Si aparecen, toca buscar ayuda. Más vale interrumpir la jornada playera que acabarla en urgencias.