Los padres de Fran denuncian las altas temperaturas en el área de Pediatría del HUC: “Los niños lo están pasando mal”

Pacientes y personal sanitario del Hospital Universitario de Canarias (HUC) han denunciado públicamente las duras condiciones que se viven en varias plantas del centro debido a la falta de aire acondicionado, en plena ola de calor, con temperaturas que, según relatan, han llegado a alcanzar los 40 ºC.
En redes sociales, unos padres han explicado que su hijo Fran, dependiente y recién operado de la espalda, permanece ingresado en la planta de pediatría “sin poder levantarse de la cama” y soportando un calor “inhumano” porque el sistema de climatización lleva “averiado varios meses y no lo han arreglado”. Detallan que cuentan con un ventilador cedido por el personal del área, pero que no todas las habitaciones disponen de este recurso. La familia pide a la gerencia del hospital una solución urgente para garantizar el bienestar de los menores ingresados.
La denuncia de los padres coincide con las quejas de los sanitarios del HUC, que alertan de que la situación también es crítica en la planta de Oncología, donde a las 8.00 horas ya se habían registrado 33 ºC y, en momentos puntuales, hasta 40 ºC. “Es inhumano trabajar así, nuestros pacientes están con febrícula y sin poder descansar”, señalan, confirmando que una enfermera sufrió un desvanecimiento, según informó el sindicato Satse.
El personal relata que trabaja “agotado, con mareos, hipotensión y dolor de cabeza”, recurriendo a medidas improvisadas como sueros congelados empleados como compresas, luces apagadas y pies en alto para evitar desfallecer. En vídeos publicados en redes sociales se observa el calor extremo que se vivió durante el fin de semana en la planta décima del hospital, donde se encuentran ingresados pacientes oncológicos.
Los denunciantes piden que la dirección del centro adopte medidas inmediatas para reparar los sistemas de climatización y garantizar unas condiciones adecuadas para pacientes y trabajadores en medio de esta ola de calor.