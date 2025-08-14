Los precios repuntan en julio en Canarias: los dos productos que están por las nubes en las Islas

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió el 2,2% en Canarias en julio en la tasa interanual, por encima de la tasa interanual del mes anterior (1,7%), según los datos definitivos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. A nivel nacional, IPC elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 2,7%.
Con el dato de julio, los precios encadenan dos meses de subidas en la comunidad autónoma. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 0,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,5%.
Las frutas frescas encabezan la subida de precios en el último año en las Islas, con un encarecimiento del 13,4%, seguidas muy de cerca por la carne de vacuno, un 12,7% más cara, los huevos, el cacao y el café, que cuestan un 12,2% más que hace un año.
Los precios subieron también en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6 % más que en julio del año anterior; Restaurantes y hoteles, un 4,4% más, y otros bienes y servicios, un 3 % más.
La CEOE de Tenerife ha señalado que si bien los precios en Canarias están más contenidos que la media nacional, es crucial no caer en la complacencia ante la incertidumbre generada por el arancel de Estados Unidos a productos europeos, que podría impactar de forma directa en la economía del archipiélago.
“Las tensiones en precios energéticos, alimentarios y de vivienda siguen latentes y afectan tanto la competitividad de las empresas como el poder adquisitivo de los hogares”, indicó la CEOE en un comunicado, para precisar que la posible entrada en vigor del arancel del 30% de Estados Unidos a productos europeos añade un factor extra de incertidumbre.