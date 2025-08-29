Los Realejos, La Orotava y el Consejo Regulador de vinos se coordinan frente a la filoxera

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, presidió este pasado miércoles, en la sede de la Casa del Vino del Consejo Regulador de la DO Valle de La Orotava, junto al segundo teniente de alcalde de La Orotava, Narciso Pérez, una reunión convocada por ambos consistorios con la citada entidad vitivinícola para abordar la problemática existente sobre la afección de la filoxera en el cultivo de la vid en la Isla.
Asistieron, además, el concejal de Desarrollo Rural de Los Realejos, Alexis Hernández, y su homólogo en La Orotava, Alexis Pacheco, así como mandos de las policías locales de ambos municipios y una representante del Seprona de la Guardia Civil.
Durante la reunión se pusieron sobre la mesa las medidas que recoge la Orden de 20 de agosto de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, en coordinación con la consejería de Sector Primario del Cabildo, para la lucha contra esta plaga y las acciones fitosanitarias urgentes para su erradicación y control con el fin de evitar su propagación.
El alcalde realejero manifestó “la preocupación real ante esta situación que puede poner en jaque el presente y futuro del cultivo de la viña en la Isla” y apeló a la “responsabilidad” pidiendo a los productores “atender a estas medidas y recomendaciones y cuantas informaciones se vayan ofreciendo a través de los canales oficiales de los consejos reguladores y de las administraciones públicas, que pondremos todos los recursos a nuestro alcance para hacer frente a la filoxera”.
Los concejales de La Orotava, Narciso Pérez y Alexis Pacheco, expresaron su preocupación en esta materia e incidieron en la importancia de combatir conjuntamente la filoxera para evitar que se extienda el problema.
Los ayuntamientos de Los Realejos y La Orotava, junto al consejo regulador, se comprometieron a iniciar de manera coordinada una campaña informativa en los próximos días. Por su parte, Los Realejos ha convocado ya para el próximo lunes, a las 13.00 horas, en el Salón de Plenos una reunión con la participación abierta a grandes y pequeños productores de uva del municipio.
Desde el Ayuntamiento de La Orotava, igualmente, se está ofreciendo información por varios canales a los viticultores, agricultores y entidades vinculadas al sector, a los que se convoca a una reunión para el próximo 2 de septiembre, a las 19.00 horas, en el Salón de Plenos del Consistorio.
Santa Úrsula
Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Úrsula acogió también este pasado lunes una reunión informativa sobre el brote de filoxera para abordar los condicionantes para la vendimia de este año. A este encuentro, organizado en colaboración con el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, asistieron más de un centenar de personas del sector. En la reunión se hizo hincapié en la prevención, ya que de momento no se han detectado brotes en Santa Úrsula.