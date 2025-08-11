Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, confirma el acuerdo con la Asociación Corazones de Tejina: “Forman parte de nuestro patrimonio más distinguido”

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente de la Asociación Corazones de Tejina, Miguel López, han rubricado recientemente un convenio de colaboración para la realización de un proyecto de protección, divulgación y fomento de la tradición de los Corazones de Tejina.
La memoria del proyecto abarca actuaciones para implicar a la comunidad educativa en la elaboración de los Corazones, la contratación de intérpretes de lengua de signos para distintos actos de las fiestas o la colaboración en citas emblemáticas de estos festejos como el Concurso de Poemas y Copas, el Festival de Exaltación de los Corazones o Contacuentos.
El primer edil municipal recalcó la relevancia de estos actos “que forman parte de nuestro patrimonio cultural y etnográfico más distinguido y, al mismo tiempo, constituye uno de los símbolos más representativos para el conjunto de la población de este pueblo lagunero, que cada año se vuelca con la organización de estos festejos populares”.
“La recogida de materiales, la confección de estos iconos, la entrada triunfal a la plaza de la iglesia, el colorido que aportan las tres calles, la música de las parrandas o el momento del descuelgue son instantes cargados de emoción que engrandecen cada año esta expresión festiva”, agregó Luis Yeray Gutiérrez.
La Asociación Corazones de Tejina actúa como entidad delegada por la Comisión de Fiestas para el diseño y el desarrollo de las actividades que se reflejan en este convenio, que contarán con un respaldo económico municipal de 10.000 euros para diferentes acciones de promoción.
Según informó el ayuntamiento, estos festejos se desarrollan a lo largo del presente mes de agosto, pero alcanzan su punto culminante en la jornada del domingo, 24 de agosto, con la tradicional y siempre emocionante entrada de los icónicos Corazones en la plaza de la iglesia.
Además de este acto tan esperado, este año se completa el programa con más de medio centenar de actos, repartidos entre actividades infantiles, culturales y deportivas, desfiles, actuaciones musicales y verbenas, proyecciones cinematográficas, festivales folklóricos y exhibiciones pirotécnicas.