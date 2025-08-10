Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna: “Si estar al lado de los más desfavorecidos es ser sanchista, por supuesto que lo soy”

El alcalde del tercer municipio con mayor población de Canarias llega al ecuador de su segundo mandato con la mirada puesta en los retos que le quedan por cumplir pero también blandiendo los avances que ha experimentado La Laguna en estos seis años de gobierno socialista. En esta entrevista destaca, entre sus principales objetivos, el devolver el mercado a su emplazamiento originario, la plaza del Adelantado, una tarea que lleva pendiente casi dos décadas y que se ha propuesto tachar de la lista. La recuperación del antiguo humedal que da nombre al municipio o dar soluciones para paliar el acuciante problema de la vivienda son otras de las cuestiones a las que quiere dedicar los esfuerzos del equipo que dirige.
– Acaba de cumplirse el ecuador de su segundo mandato como alcalde de La Laguna. ¿Diría que está resultando más o menos fructífero que el de los anteriores cuatro años?
“Son muy diferentes. El anterior mandato estuvo totalmente condicionado por la pandemia y sus efectos no solo sanitarios sino socioeconómicos. Desde el gobierno municipal respondimos con todos los medios a nuestro alcance para hacer frente a una crisis inédita. Redoblamos la asistencia social, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, y colaboramos con el sostenimiento de las economías familiares más afectadas, a través de la reducción fiscal”.
– Ahora, en cambio, nos encontramos en un periodo de plena normalidad.
“Sí, pero que viene marcado en los últimos meses por la inestabilidad internacional, lo que forzosamente genera incertidumbre económica y social. Hace unos días Josep Borrell, en la conferencia inaugural del Campus Ciudad de La Laguna, recodaba que las incertidumbres geopolíticas desaceleran el crecimiento, y nos alertaba sobre las nefastas consecuencias de los aranceles impuestos por Estados Unidos a Europa: un acuerdo desigual que hemos tenido que aceptar a regañadientes y cuyos efectos se verán más pronto que tarde en las empresas y los bolsillos de la ciudadanía, también en Canarias. Con todo, desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha una serie de actuaciones de gran calado que esperamos concluir o dejar muy avanzadas durante el presente mandato”.
– ¿Cuáles son esas actuaciones?
“La más significativa es quizá la canalización del barranco de la Carnicería, en el que ya se está trabajando a buen ritmo y que nos permitirá devolver el mercado municipal a la plaza del Adelantado, algo por lo que llevamos esperando casi dos décadas. Otro gran proyecto es la recuperación del antiguo humedal que dio nombre a la ciudad, y que cuenta con el respaldo técnico necesario. Es una infraestructura llamada a cambiar de forma decisiva la vida de La Laguna desde el punto de vista medioambiental, urbanístico y social. En materia de vivienda hemos cedido cinco parcelas al Instituto Canario de la Vivienda para la construcción de viviendas protegidas de promoción pública. Estamos hablando de una superficie de más de 2.300 metros cuadrados en distintas zonas del municipio. Quiero recordar que el Ayuntamiento carece de competencias en materia de vivienda, y aun así hemos puesto todo lo que está en nuestra mano para facilitar que el gobierno regional pueda realizar nuevas construcciones de protección oficial en La Laguna. Además, mantenemos una atención continua a las zonas con mayor riesgo de vulnerabilidad”.
– ¿Qué supone la celebración del 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad?
“Supone la renovación de un compromiso con la defensa de los valores fundacionales de esta ciudad. Y esto se traduce en hechos. Estamos a punto de terminar la restauración de la portada plateresca de la Casa del Corregidor, una muestra de nuestra atención a la conservación del patrimonio. La mejora de la accesibilidad es otro de nuestros caballos de batalla, y hemos logrado avances que han obtenido reconocimientos internacionales. La redacción del Plan de Gestión de la Ciudad Histórica, o los barómetros que está elaborando el Foro Económico y Social sobre la realidad municipal sitúan a La Laguna como ejemplo de desarrollo ordenado y nos permiten contar con un proyecto de ciudad a diez años vista. Nuestro foco está puesto en ese objetivo, aunque también es cierto que hay cuestiones decisivas para La Laguna que no solo dependen del Ayuntamiento, y ahí reclamamos la colaboración de otras administraciones”.
– ¿Por ejemplo?
“Seguimos batallando para que haya un nuevo convenio de carreteras que resuelva los grandes problemas de movilidad de Tenerife. Y estos pasan por solucionar el cierre del anillo insular y el acceso a la zona metropolitana desde el norte. No me cansaré de repetir que sin una política de movilidad eficaz nuestra isla nunca podrá tener un desarrollo equilibrado y nuestros ciudadanos seguirán perdiendo progresivamente calidad de vida. Para La Laguna, la variante de la TF-5 y el soterramiento de la autopista o el túnel de la Gorgolana, que conecta el casco con la comarca nordeste, son objetivos irrenunciables”.
– ¿Considera que las relaciones con otras administraciones como Cabildo y Gobierno de Canarias no son todo lo fluidas que cabría esperar?
En absoluto. Son fluidas, continuas y hay una relación personal e institucional excelente. Es verdad que hay temas prioritarios para La Laguna que no pueden esperar indefinidamente y que vamos a seguir defendiendo, pero las relaciones son muy buenas. Es más, ojalá entre otras administraciones existiera el mismo grado de colaboración y entendimiento que tiene el Ayuntamiento de La Laguna con el Cabildo y el Gobierno de Canarias.
– ¿Se refiere a las relaciones del Gobierno Canarias con el Gobierno central?
“El respeto institucional debe ser una premisa irrenunciable de quienes estamos en política. No podemos olvidar nuestra condición de servidores públicos. Entiendo que cada administración tiene su marco competencial, pero ante todo debe prevalecer la voluntad de llegar a acuerdos y el respeto institucional. Y el PSOE ha demostrado sobradamente su capacidad para lograr consensos y su compromiso con el Archipiélago. A mí me gustaría que el Gobierno de Canarias no cayera en la tentación de jugar al victimismo en sus relaciones con Madrid y apostara por una política proactiva y de colaboración. Y, sobre todo, pediría coherencia”.
– ¿En qué sentido?
“No se puede defender un discurso en Canarias y que tu socio de gobierno defienda todo lo contrario en el resto de las comunidades autónomas donde gobierna. En el tema del reparto de menores migrantes se ha actuado con una enorme irresponsabilidad. Estamos hablando de niños y adolescentes en casos de extrema vulnerabilidad de los que el PP directamente se ha desentendido. Ese es el caso más evidente, pero no solo tiene que ver con la situación migratoria en Canarias. Hay más ejemplos de un tacticismo político que tienen difícil explicación”.
– Dígame algún otro.
“No se entiende que el PP rechace la implantación de una ecotasa turística cuando en comunidades como en Baleares,donde gobiernan, no solo la mantienen, sino que la incrementan. No se entiende que Coalición Canaria se comprometa a negociar en el Parlamento el impuesto turístico en cuanto se ve desbordada por la movilización de la ciudadanía ante la masificación turística, para luego rechazarla en cuanto se diluye la protesta social. Hay un juego perverso disfrazado de ecologismo de salón, que en lugar de apostar de verdad por un modelo turístico justo y sostenible, trata de vendernos un discurso autocomplaciente con la creación de una tarifa -el llamado céntimo forestal-, que difícilmente va a repercutir en la defensa de nuestro medio natural”.
– El PSOE se ha visto sacudido en los últimos meses por varios casos de corrupción que han hecho tambalear al propio Gobierno. ¿Cómo se ha vivido esta situación desde la militancia lagunera?
“Con una gran decepción y una enorme preocupación, que no es solo de la militancia, sino de la sociedad en su conjunto. Porque no olvidemos que cada caso de corrupción hace daño no solo a un partido, sino que debilita a todo nuestro sistema político y a las instituciones y, a la larga, supone un caldo de cultivo para los populismos. El PSOE ha actuado con inmediatez y contundencia, porque este tipo de comportamientos no tienen cabida en nuestra democracia. El presidente Pedro Sánchez ha demostrado mano muy firme a la hora de atajar de lleno la corrupción, y el plan estatal que ha diseñado el Gobierno junto a la OCDE para prevenir y detectar prácticas ilícitas en la política demuestra que no se trata solo de una declaración de intenciones de cara a la galería”.
– ¿Cree que Pedro Sánchez agotará la legislatura o estamos abocados a unas elecciones anticipadas?
“Él ha insistido en que nos encontramos en la mitad de la legislatura y queda mucho camino por recorrer. Dependerá de la negociación de los presupuestos y la predisposición de los socios de gobierno, pero Pedro Sánchez ha demostrado sobradamente su capacidad de negociación, de buscar acuerdos y construir consensos, que tanta falta nos hacen hoy en día en la política de nuestro país. Hay mucho ruido interesado en distraer nuestra atención para que no nos fijemos en los resultados de la gestión del Gobierno de España, pero la realidad es muy tozuda. Frente a discursos apocalípticos, los datos están ahí y no hay lugar a dudas”.
– ¿Cuáles son esos datos?
“El paro registrado en el mes de julio es el más bajo desde 2007. Se ha batido el récord de personas ocupadas, con 22 millones. El paro juvenil se sitúa en su mínimo y el paro femenino es el más bajo desde 2008. La temporalidad también ha caído mínimos históricos. Datos que tienen su reflejo en La Laguna, donde el desempleo se ha reducido en julio en un 10,2 % respecto al mismo mes del año anterior. España se ha convertido en la economía de mayor crecimiento de Europa. Las previsiones del FMI y del Banco de España apuntan a un aumento del PIB hasta el 2,5%. La solidez de estas cifras se traduce en un refuerzo de las políticas sociales y el fortalecimiento del estado de bienestar. Y eso por no hablar de cuánto hemos avanzado en materia de igualdad e integración. O de la firmeza del Gobierno de España para no ceder al chantaje de Estados Unidos y negarse a incrementar el gasto militar en un 5%. Por tanto, la gestión de Pedro Sánchez está ahí y estaremos de acuerdo en que terminar abruptamente la legislatura por intereses espurios tendría efectos muy negativos para este país”.
– De sus palabras se deduce que es usted sanchista.
“Soy socialista. Creo firmemente en los valores de la socialdemocracia, por más que ahora, debido a las tensiones generadas por la globalización, cobre fuerza una tendencia, incluso dentro de Europa, que quiera poner en entredicho esos valores y la vigencia del estado de bienestar”.
– De hecho, desde determinados sectores se cuestiona que el estado de bienestar sea sostenible.
“El estado de bienestar ha sido uno de los grandes logros de las sociedades occidentales tras la II Guerra Mundial, y su desmantelamiento tendría unas consecuencias nefastas para la mayor parte de la ciudadanía. La desaparición de la clase media se traduciría en que los ricos serán cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. El estado no puede desentenderse de sus ciudadanos, no puede ceder su responsabilidad en manos de un capitalismo salvaje, que supondría el equivalente de la ley del más fuerte. Los principios de justicia social, de redistribución de la riqueza y de responsabilidad compartida han contribuido a crear un mundo mejor. Volviendo a su pregunta anterior: si defender esos principios es ser sanchista, si estar al lado de los más desfavorecidos es ser sanchista, por supuesto que lo soy”.
Originario del barrio de La Candelaria, en La Cuesta, Luis Yeray Gutiérrez es el alcalde más joven que ha tenido La Laguna y a sus casi 40 años, lleva ya seis con el bastón de mando. Sus inicios en política se produjeron en las juventudes socialistas, primero como militante y luego como secretario general.
En estos años ha desempeñado diversos cargos como miembro de las ejecutivas del PSOE hasta que, en 2018, fue elegido secretario general de los socialistas laguneros, cargo que ha revalidado hace unos meses.
Aunque destaca las “excelentes” relaciones institucionales y personales con políticos de diferente ideología, sobre todo en lo que atañe a La Laguna, cree que hay cuestiones que tienen difícil explicación y que PP y CC, su socio de gobierno en el municipio, actúan desde el tacticismo político en asuntos cruciales para Canarias.
Pone como ejemplos la crisis migratoria: “No se puede defender un discurso en Canarias y que tu socio de gobierno defienda lo contrario en el resto de las comunidades autónomas”, o el “juego perverso disfrazado de ecologismo de salón” que a su juicio practica Coalición Canaria al ignorar las reivindicaciones ciudadanas cuando la protesta social se diluye.