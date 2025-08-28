Cuidado si tienes este modelo de coche: alertan de un alto riesgo de perder una rueda durante la conducción

La Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo ha alertado del riesgo de perder una rueda trasera durante la conducción en algunas unidades de Dacia Jogger debido a un par de apriete insuficiente en los tornillos de fijación de los portamanguetas traseros.
La empresa Recsa (Renault España Comercial SA) ha informado del problema detectado en algunos coches de dicho modelo fabricados entre el 28 de marzo y el 12 de octubre de 2024. El apriete insuficiente de estos tornillos hace que la resistencia a la fatiga del conjunto atornillado se reduzca, por lo que aumenta el riesgo de accidente en caso de uso frecuente del vehículo en carga por carreteras degradadas.
Esta notificación está incluida en la red de alertas de la Dirección General de Consumo con fecha de 23 de junio de 2025.
La empresa Renault España Comercial ha comunicado a las autoridades de consumo de Castilla y León el problema en algunas unidades del Dacia Jogger y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados para sustituir los tornillos de fijación de los portamanguetas trasero derecho y trasero izquierdo y apretarlos al par.