Una motorista herida tras chocar con un coche en Santa Cruz

Una mujer de 29 años sufre heridas de carácter moderado tras verse implicada, en torno a las 09:20 horas de este jueves, en un accidente de tráfico entre su moto y un vehículo en el centro de Santa Cruz de Tenerife.
El choque tuvo lugar en la intersección de las calles Tomé Cano y Juan Sebastián Elcano. La afectada presentaba varios traumatismos y recibió asistencia inicial por parte del personal de una ambulancia de Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) y del Centro de Atención Especializada de Tomé Cano.
En la atención y el traslado también intervinieron la Policía Local y profesionales de ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).