Una motorista herida tras chocar con un coche en Santa Cruz

Accidente de tráfico en el centro de Santa Cruz
Una mujer de 29 años sufre heridas de carácter moderado tras verse implicada, en torno a las 09:20 horas de este jueves, en un accidente de tráfico entre su moto y un vehículo en el centro de Santa Cruz de Tenerife.

El choque tuvo lugar en la intersección de las calles Tomé Cano y Juan Sebastián Elcano. La afectada presentaba varios traumatismos y recibió asistencia inicial por parte del personal de una ambulancia de Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) y del Centro de Atención Especializada de Tomé Cano.

En la atención y el traslado también intervinieron la Policía Local y profesionales de ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

