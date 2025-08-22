Música y naturaleza convergen en el macizo de Anaga con Travis Birds y su ‘Jardín del Deseo Tour’

La cultura, la sostenibilidad y la inclusión se dan cita desde este viernes en el VI Festival Taganana, que cada verano se celebra en el macizo de Anaga y en esta ocasión cuenta como cabeza de cartel con la cantautora madrileña Travis Birds, que actúa mañana sábado, desde las 22.00 horas.
Organizado por Lasal Producciones y Carnero Comunicación, el festival es un foro abierto a todos los públicos, con una agenda que, además de música en vivo, incluye artes escénicas, fotografía y un mercadillo rural. Todo ello en dos localizaciones principales: la plaza de Las Adelfas, en San Andrés, y la de Nuestra Señora de las Nieves, en Taganana.
El objetivo es acercar la cultura a los núcleos urbanos más alejados y, al mismo tiempo, servir de plataforma para dar a conocer el talento de las Islas e incidir en la importancia de preservar el entorno natural, como puede ser el macizo de Anaga, declarado en 2015 Reserva de la Biosfera por la Unesco.
CARLOS ADRIANO Y WATONES LOCOS
El festival se inicia hoy en San Andrés donde, desde las 19.00 horas, hay programados espectáculos dirigidos a toda la familia a cargo del mago y clown argentino Carlos Adriano y del dúo circense Watones Locos.
Mañana sábado, en Taganana, la actividad comienza a las 11.00 horas con la apertura de El Mortero de Anaga, un mercadillo de productos kilómetro cero en el que, hasta las 19.00 horas, se podrá adquirir artesanía y productos agrícolas, apoyando al comercio local. Asimismo, Carlos Adriano volverá a actuar.
La oferta musical del sábado comenzará a desplegarse a las 19.30 horas con Bucero & Shadday López, que presentarán La Juntada, un espectáculo que mezcla sonidos electroacústicos y letras contundentes. Sobre las 20.30 horas, la poeta y música tinerfeña Reina Omega, dos veces ganadora del Poetry Slam Tenerife, llegará con su gira Rakta Priya, en la que fusiona hip hop, dub, reggae, cumbia, reguetón, rock y electrónica. En torno a las 22.00 horas, Travis Birds subirá al escenario con su Jardín del Deseo Tour, una gira dedicada a su disco Perro Deseo. El cierre lo pondrá DJ Bliss.
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Tanto en San Andrés como en Taganana, los asistentes podrán contemplar la exposición fotográfica Descubre Anaga 2025, una muestra itinerante con las 15 obras seleccionadas por un jurado profesional entre los participantes del certamen que lleva el mismo nombre.
La organización del festival incide en la importancia de disfrutar de sus propuestas perturbando lo menos posible la vida de los residentes y del propio entorno natural. En esa línea, recuerda que mañana sábado Titsa reforzará el número de trayectos de la línea 946, que conecta el intercambiador de Santa Cruz con Taganana, para facilitar a los asistentes el traslado en transporte público. De igual modo, y con la finalidad de mejorar la gestión ambiental, se distribuirán entre el público vasos compostables de cartón impermeable, gracias al acuerdo de colaboración suscrito con el proyecto Biovaso.
El VI Festival Taganana cuenta con el patrocinio del Gobierno regional, con Promotur Turismo Canarias mediante la marca Islas Canarias, Latitud de Vida; el Cabildo de Tenerife, a través del Área de Cultura; la Reserva de la de la Biosfera del Macizo de Anaga, y el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Junto a estas entidades, colaboran Distrito Anaga, Titsa y GH Music. La producción y dirección artística del festival corre a cargo de Lasal Producciones y Carnero Comunicación.