Obras de urgencia en la pasarela peatonal al HUC por riesgo de desprendimientos: “Hace dos meses ya se produjo una caída”

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, anunció ayer que acometerá la mejora de la seguridad de la pasarela peatonal ubicada en la TF-194 (carretera La Cuesta-Taco) que enlaza el área de las Torres de Taco con la zona del Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Las labores, que han sido adjudicadas a la empresa Señalizaciones Villar, suponen una inversión de más de 96.000 euros, cuentan con un plazo de ejecución de dos meses y responden a una petición formulada desde el Ayuntamiento de La Laguna.
El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó que las citadas obras han sido aprobadas con carácter de urgencia dado que “desde el servicio se ha detectado la necesidad de sustituir las barandillas existentes en toda la pasarela peatonal para evitar posibles desprendimientos de cascotes a las vías del tranvía”.
De hecho, ya hace uno o dos meses se produjo una pequeña caída de cascotes sobre las vías del tranvía, según explicó el concejal lagunero de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea, por lo que desde el Ayuntamiento se le trasladó al Cabildo que esta actuación era “urgente”.
Según recordó el edil, esta pasarela peatonal “es un puente de cemento cuyos laterales estaban hechos con hormigón y uno de esos moldes se había roto hacía años y se había puesto una valla y ya habíamos advertido que era un peligro porque por allí pasan muchos peatones, incluso patinetes y motos”. Motivo por el que desde el Ayuntamiento colocaron, además, al inicio de la pasarela “unas pilonas para evitar que estos vehículos pequeños pasaran”.
Vía de servicio
Desde el Cabildo recordaron que a estas obras se unen las realizadas en la vía de servicio ubicada en el enlace de la TF-5 con el Hospital Universitario de Canarias. El coste de los trabajos previstos acometer asciende a 300.000 euros y cuenta con un plazo de tres meses.
Al respecto, Arteaga indicó que los trabajos tienen como objetivo “mejorar la accesibilidad en la zona, conectando la rampa peatonal ubicada en el margen de la TF-5 mediante la construcción de aceras, una parada de guaguas nueva y la canalización de las aguas pluviales”.
También recordaron que estas intervenciones se suman al plan de rehabilitación y mejora de la movilidad en la red viaria insular y que, recientemente, el Cabildo ha sacado a licitación la redacción de un total de 38 proyectos de mejora en las carreteras de la Isla.