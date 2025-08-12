Ola de calor en Canarias: la Aemet actualiza los avisos y detalla dónde hará más calor

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos por temperaturas muy elevadas en varias islas, aunque prevé un descenso progresivo en los próximos días. La persistencia de una masa de aire cálido y seco sigue alimentando la ola de calor, que afecta a Canarias y gran parte del territorio nacional.
Este martes, Gran Canaria afronta el riesgo importante por máximas de hasta 39ºC en cumbres y medianías del este, sur y oeste, con posibilidad de alcanzar los 40ºC en la cuenca de Tejeda. Los litorales quedarán al margen de las zonas más afectadas.
Noches tropicales en Tenerife
Lanzarote y Fuerteventura registrarán valores de hasta 34 y 36ºC, respectivamente, especialmente en zonas de interior y vertientes orientales. En La Palma, Tenerife y La Gomera, el calor se concentrará en medianías, con avisos por máximas de 34ºC y noches tropicales en puntos de interior.
Según la Aemet, el episodio de calor, que afecta a prácticamente todo el territorio nacional, mantendrá temperaturas por encima de lo habitual hasta el próximo lunes, con mínimas que no bajarán de 22-25ºC en áreas del sur peninsular y del Archipiélago. El alivio térmico será gradual y desigual según la zona.
Por su parte, el Gobierno de Canarias mantiene la situación de alerta por altas temperaturas en todo el Archipiélago desde las 13.00 horas de ayer, lunes, en aplicación del PEFMA.
Se recomienda extremar la precaución y seguir las medidas de autoprotección para evitar golpes de calor y otros problemas derivados.