Olga Cerpa acude al Festival Mundial del Bolero, que se celebra en México

La solista canaria Olga Cerpa estará presente en el Festival Mundial del Bolero, que se celebra en México, y ofrecerá dos conciertos en acústico con Mestisay en la capital y en la ciudad de Puebla, repitiendo por segunda vez en un año su presencia en el país.
Invitada por Rodrigo de la Cadena, un artista fundamental en la revitalización del bolero en México y en Latinoamérica, Cerpa actuará en el X Festival Mundial del Bolero, que se celebra anualmente en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y que este año ocupa tres fechas en el calendario cultural capitalino. La solista grancanaria, que actuará en la gala final del domingo, será la única representante de este lado del Atlántico y estará acompañada por la Orquesta Mexicana del Bolero, formada por una veintena de profesores.
Pero antes de esta cita se presentará hoy miércoles, esta vez con repertorio propio y acompañada por las guitarras de Hirahi Afonso y Manuel González, en el Foro del Tejedor. Se trata de un espacio de conciertos situado en la Colonia Roma, habitual parada de cantautores y formaciones acústicas del ámbito de la canción popular en Ciudad de México.
Mañana jueves ofrecerá un nuevo concierto en la ciudad de Puebla, en el Breve Espacio.
Además, durante su estancia en México, coordinada por Tomeguín Producciones, desarrollará una amplia ronda de entrevistas por algunos de los principales medios de difusión, tales como TV Azteca, La Jornada, Canal 11, La B grande de México o el programa Sale el sol, de Imagen Televisión.
En su vuelta a las Islas, al combo y su cantante les esperan diversas actuaciones en el Archipiélago y, en noviembre próximo, el inicio de la grabación, en Lisboa, del que será su nuevo disco. Cerrarán 2025 con actuaciones en Colombia y la producción de su Concierto de Año Nuevo en el sur de Gran Canaria.