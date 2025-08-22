Opera a su padre en la cocina de su casa y acaba falleciendo

Un cirujano de 55 años, que trabaja en el Hospital General de Alicante, ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio después de la muerte de su padre, de 94 años, a raíz de una intervención realizada en su domicilio para amputarle varios dedos de los pies.
El anciano, que padecía problemas circulatorios y había empezado a desarrollar gangrena, pasó unos días con su hijo durante el puente de agosto y posteriormente regresó a la residencia donde vivía habitualmente.
Allí el personal detectó que presentaba vendajes y la ausencia de varios dedos en los pies. Ante la complicación de su estado, fue trasladado al Hospital de Sant Joan d’Alacant y, más tarde, al Hospital General Doctor Balmis, donde falleció el pasado martes a consecuencia de una sepsis.
Según fuentes policiales y judiciales, la amputación se llevó a cabo en la cocina del domicilio familiar, en presencia de dos menores de edad, hijos del detenido, y sin las condiciones higiénicas necesarias para una intervención de este tipo.
Tras el empeoramiento del paciente y su posterior fallecimiento, la Policía Nacional abrió una investigación. Inicialmente también intervino la Guardia Civil, pero las diligencias fueron asumidas por el cuerpo nacional al producirse los hechos en su demarcación.
El médico fue arrestado por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) como presunto responsable de un delito de homicidio. Dada su condición de profesional sanitario, podría considerarse que actuó con pleno conocimiento de los riesgos, lo que llevaría a una posible imputación por homicidio doloso.
La calificación definitiva dependerá del resultado de la instrucción judicial.