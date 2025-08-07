Parece una rueda de camión, pero es la ‘arepa gigante’ de Tenerife y solo la puedes probar en agosto

Las arepas venezolanas se han convertido en todo un clásico de la gastronomía en Canarias durante los últimos años. Además, hay opciones para todos los gustos: reina pepiada (pollo desmenuzado con aguacate), pelúa (carne mechada), perico (huevo, tomate y pimiento) y hasta con atún y mojo picón.
Lo del tamaño es otra historia. Y, en este sentido, la usuaria de TikTok, @Carlaabaez, ha sorprendido a sus miles de seguidores con un vídeo en el que muestra cómo es “la arepa más grande de Canarias“, que solo podrás probar en Tenerife.
“Fuimos a la Arepera Estación +58, en Santa Úrsula, donde crearon La Trifásica: una arepa gigante que tienes que ver para creer”, insiste Carla.
No obstante, este manjar podrás probarlo, previa reserva, durante el mes de agosto, según informa la autora de las imágenes.
@carlaaabaez 📍Arepera Estación +58 La arepa más grande de Canarias está en Tenerife… y solo por tiempo limitado. Fuimos a Arepera Estación +58 en Santa Úrsula, donde crearon La Trifásica: una arepa gigante que tienes que ver para creer 😳🔥 ⚠️ Solo estará disponible durante agosto y bajo reserva, así que si quieres vivir esta experiencia venezolana en versión XL… ¡ya sabes lo que toca! Guárdate 🔐este reel y ven a probarlo.