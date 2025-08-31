Pelea multitudinaria en el sur de Tenerife: decenas de jóvenes se enfrentan en plena calle

Un nuevo vídeo difundido por la cuenta Tenerife Quejas Vecinales vuelve a enseñar una pelea multitudinaria ocurrida este sábado, 30 de agosto, en Adeje, en las inmediaciones de Las Rocas Beach Club, un espacio de ocio que en los últimos meses se ha convertido en uno de los lugares de moda en el sur de Tenerife.
En las imágenes se aprecia a decenas de jóvenes lanzando puñetazos y patadas, algunos de ellos en el suelo recibiendo golpes mientras otros corren de un lado a otro. Varios aparecen sin camiseta o con la ropa arrancada en medio de la pelea.
La violencia se desarrolla sin que aparentemente les preocupe la presencia de testigos y vehículos en la zona.
“Qué bonito es terminar una fiesta así con tanto amor ”, “Qué horror a lo que estamos llegando”, “Qué clase de seres humanos nos estamos convirtiendo”, lamentan algunos usuarios.
Hasta el momento no ha trascendido si el incidente derivó en detenciones o sanciones, aunque el vídeo ha reavivado la conversación en redes sociales sobre la seguridad y el ambiente nocturno en el sur de Tenerife.
Más peleas en Las Verónicas
El incidente en Adeje se suma a otros altercados recientes en zonas de ocio nocturno del sur de la Isla.
En la zona de Las Verónicas, en Playa de Las Américas, conocida desde hace años como uno de los centros neurálgicos de la vida nocturna de la Isla, también se han registrado peleas en las últimas semanas.
Hace unos días, un vídeo compartido en redes sociales mostraba a un grupo de jóvenes turistas en plena riña tras salir de una discoteca. La Policía Nacional tuvo que intervenir para separar a los implicados, mientras curiosos grababan la escena con sus móviles.
El pasado 19 de agosto, la Policía Local de Arona intervino en el mismo entorno cuando un hombre, descrito como “muy agresivo”, alteraba el orden en un establecimiento y llegó a provocarse lesiones tras fracturar una botella de vidrio.