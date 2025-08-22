Pequeño Valiente lleva a 80 niños y niñas afectados por cáncer a vivir su ‘Verano Canario’

Ochenta niños y niñas de todas las islas afectados por cáncer infantil viven este mes su particular Verano Canario de la mano de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, que organiza la octava edición de su campamento de verano, en esta ocasión, en la isla de Tenerife.
La iniciativa tiene como objetivo ofrecer un espacio de encuentro, intercambio y diversión para mitigar los efectos que la enfermedad oncohematológica tiene sobre los menores y sus familias.
La Finca Don Leandro, en La Esperanza, acoge ya al primer grupo de niños y niñas, de entre 8 y 13 años, que hasta mañana, sábado, disfrutan de las actividades de ocio que se han preparado para que pasen unos días divertidos, fuera de la rutina de hospitales y tratamientos médicos. El grupo de chicos y chicas mayores, de entre 14 y 18 años, empezará su Verano Canario el próximo lunes en el mismo lugar, donde permanecerán hasta el final de la semana.
Entre las actividades que realizan los jóvenes destacan el cine de verano, veladas nocturnas, equitación, juegos, deportes autóctonos, así como salidas al Siam Park o al Parque Marítimo y visitas a puntos de interés en Santa Cruz y La Laguna.
La iniciativa cuenta con el apoyo de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, así como de colaboradores privados como La Fast, Tirma, Emicela, Libby’s Canarias, RIU y Fundación CajaSiete. Pequeño Valiente es una ONG que acompaña a menores con cáncer y a sus familias en todo el Archipiélago. La crearon en 2006 un grupo de madres y padres que querían mejorar la atención y el bienestar durante el proceso oncológico.