Reabre la zona de baño de Santa Cruz de Tenerife donde aparecieron peces muertos

La zona de baño de El Bloque, en Valleseco, permanece operativa durante este martes, aunque con bandera amarilla por precaución tras localizarse una pequeña mancha de aceite en la superficie del agua, según ha informado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La medida se adopta de forma preventiva, sin que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias haya emitido prohibición alguna.
El área de Sostenibilidad Ambiental y Sanidad municipal tomó muestras este lunes que fueron remitidas al Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio del Área de Salud de Tenerife, dependiente del Servicio Canario de Salud (SCS), que solo notifica cuando la calidad del agua no se ajusta a los parámetros establecidos.
La situación contrasta con la vivida ayer, cuando Protección Civil izó la bandera roja en El Bloque a petición de los socorristas tras detectar residuos arrastrados por el mar de fondo, lo que obligó a prohibir el baño temporalmente. En ese momento se apreciaban restos en superficie, entre ellos basura, pequeñas manchas y peces muertos.
El consistorio recuerda que este fenómeno puede producirse en zonas concretas del litoral bajo determinadas condiciones meteorológicas, obligando a izar la bandera roja de manera preventiva hasta que se verifique la calidad del agua.
Los Charcos continúa con bandera verde
Por su parte, la zona de baño de Los Charcos, anexa a El Bloque, mantiene la bandera verde, por lo que continúa abierta al público sin restricciones.
El Ayuntamiento subraya que se envían muestras periódicas de agua de diferentes puntos del litoral de la capital, como Valleseco, San Andrés y Las Gaviotas, y que las actualizaciones sobre las condiciones de las zonas de baño se comunicarán a la ciudadanía a través de los canales oficiales y redes sociales.